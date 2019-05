Que Belo Horizonte tem vocação cultural, para gastronomia e turismo de negócios - não necessariamente nesta ordem - ninguém tem dúvida. Mas um outro talento da capital mineira também vem despontando no cenário nacional: o design. Foco do 1º BH Design Festival, evento que começa nesta terça-feira (28) e vai até 8 de junho, será debatido em diferentes pontos da cidade por meio de palestras, entrevistas, workshops e painéis especiais. Dezenas de profissionais conceituados irão marcar presença.

A ideia é criar um circuito criativo e itinerante - já que a programação estará espalhada por diferentes pontos da cidade - jogando luz sobre o design produzido por aqui. Alguns dos principais nomes que representam o segmento no Brasil e no mundo estarão presentes, dentre eles o mineiro Gustavo Greco, responsável pela criação e concepção da identidade visual do BH Design Festival (BHDF); Fabrício Dore, vice-presidente de design na América Latina da McKinsey & Company; e Chico Delano e Francisca Limberger, membros da Echos Design Thinking - maior escola de design do Brasil.

BHDF

Criado e produzido por Renato Tomasi, responsável também pela curadoria de locais, marcas, expositores, palestrantes e nomes envolvidos na programação, o BHDF é uma evolução da semana do design de Belo Horizonte. A história do festival começou cinco anos atrás, com o DMAIS Design, que também propôs um circuito criativo por Belo Horizonte. O foco, na época, era a decoração. Repaginado e mais completo, o evento, agora, tem nome, propósito e atrações novos.

Profissionais, estudantes, apaixonados por design ou simplesmente curiosos podem acompanhar a programação do evento no Instagram (@bhdesignfestival) e no Facebook (https://www.facebook.com/BH-Design-Festival-317977795489204/).

