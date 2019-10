Estreitar os laços e se aproximar do consumidor ávido por moda são objetivos que busca a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) nas últimas edições do Minas Trend. O evento, que reúne mais de 270 marcas no salão de negócios, destaque na América Latina, costumava atrair somente compradores atacadistas, deixando o consumidor final de fora. No entanto, esta é a terceira edição em que são oferecidos conteúdos para quem não é pessoa jurídica.

Uma das estratégias para que isso aconteça, além de gerar uma programação atrativa de painéis, palestras e oficinas, é contar com a participação de patrocinadores e outras empresas que promovem ações no foyer do Expominas, onde é realizado o evento entre esta terça (22) e sexta-feira (25).

Alguns dos looks desfilados pelo BH Shopping

Um desses "padrinhos", nesta 25ª edição de Minas Trend, é o grupo Multiplan de shoppings, que surgiu a partir de um dos maiores centros comerciais da capital mineira, há 40 anos, o BH Shopping. Além de uma exposição que passa pela história do mall, foi preparado um desfile com as tendências para Outono-Inverno 2020, elencadas entre os lojistas do shopping, apresentado na tarde desta terça.

Para o superintendente do centro de compras, Félix Diez, é um prazer participar do evento de moda, pois o BH Shopping é lançador de tendências e parte da história da cidade. "O primeiro shopping de BH, de Minas Gerais. Estar aqui é estar mais próximo de quem cria e produz moda. A presença aqui é muito importante. Podemos ser porta de entrada para essas marcas ao varejo", destacou.

Confira a entrevista com Félix Diez:

Passarela

O desfile, que teve a direção criativa de Mary Arantes (a Mary Design) e o styling de João Durão, buscou remeter ao bem-estar e à leveza de uma vida menos corrida e mais vivida. Na cartela de cores, uma repetição do desfile de abertura na noite dessa segunda, branco e beges claros. A sobreposição de peças também esteve presente, assim como a assimetria na modelagem das roupas e os tecidos fluidos.

