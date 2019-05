Sabe aquela coxinha de frango que sempre faz sucesso nas festas e eventos sociais? Pois ela foi repaginada e agora pode ser encontrada em vários sabores: hambúrguer, camarão, bacalhau, costelinha com geleia de pimenta, carne seca, brigadeiro, vegana, dentre outras. Ficou com água na boca? Então anote aí essa boa notícia.

Belo Horizonte receberá neste fim de semana o Festival de Coxinhas. O evento, que tem entrada gratuita, reunirá mais de 30 expositores da iguaria no estacionamento G3 do Boulevard Shopping. Além de mais de 50 sabores do salgadinho - alguns com 230 gramas de crocância, o festival também terá a venda de chopps artesanais.

Bandas mineiras ainda vão embalar a festa. Entre as atrações confirmadas estão Gamp, Caboclo, FrankStaino e Tio Loss. Haverá, também, uma votação para eleger as três melhores coxinhas da capital mineira - os jurados, porém, já foram escolhidos.

Gostou? Então fique ligado. O evento vai ocorrer no sábado (25) e domingo (26), das 13h às 21h.

Participantes

Entre os expositores confirmados no evento estão Apaixonados por Coxinha, chef Beto Haddad, Buffet Gustare, Rullus Buffet e a Carol Coxinhas, que terá no cardápio um buquê de coxinhas e o inovador salgado de hambúrguer, que além da carne, tem no recheio bacon e queijo cheddar.

Serviço: Festival Coxinha no Boulevard Shopping

Período: 25 e 26 de maio

Horário: 13h às 21h

Local: Estacionamento G3 do Boulevard Shopping (Av. dos Andradas, 3.000)

Entrada Gratuita