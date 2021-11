Jogar videogame nunca foi barato, mas desde o ano passado ficou muito mais caro. Alta do dólar, nova geração de consoles e componentes para computadores elevaram o sarrafo dos games. E o Black Friday pode ser uma oportunidade para garantir a jogatina, sem pesar demais no bolso.

Rastreamos alguns produtos que vão desde jogos, assinaturas de games a aparelhos mais sofisticados que tiraram um pouco do “sódio” na etiqueta.

Games

O mercado de games sempre faz promoções sazonais, mas no Black Friday as promoções pipocam. É possível encontrar games a partir de R$ 2,80 e lançamentos com valores bem sugestivos. Na plataforma digital, Hype Games, a edição de PC de “Horizon Zero Dawn Complete Edition”, é oferecido pela metade do preço, a R$ 100. Para quem busca um game de ação e não quer gastar muito, “Dying Ligh - Enhanced Edition” sai por R$ 37,50.

Assinaturas

As assinaturas de games se tornaram opções interessantes para ampliar o catálogo de jogos sem estourar o limite do cartão. Microsoft e Sony oferecem descontos de 33% em seus serviços.

A assinatura anual do PlayStation Plus (que tinha sido reajustada para assustadores R$ 200) é oferecida por R$ 133,20. Já o Game Pass PC, modalidade da Microsoft para computadores, reduziu a assinatura trimestral de R$ 90 para R$ 60.

Televisores

Quem está de olho numa TV 4K para rodar os games com melhor qualidade de imagem pode garimpar uma boa opção na sexta-feira do consumo. Uma opção que não pesa no bolso e entrega ótima performance é a Samsung Crystal. Esse televisor entrega resolução 4K, conexão Wi-Fi e Bluetooth, além de oferecer download de diversos aplicativos de streaming. Para games ela oferece boa qualidade de contraste. Ela não conta com opção de áudio com efeito tridimensional como na linha QLED. Na versão de 43 polegadas, o preço sugerido pela marca é de R$ 2.849. Mas é possível encontrar o aparelho por R$ 2,4 mil, o que faz dela uma opção interessante.

Notebook

A Asus colocou sua linha de notebooks em promoção para a ocasião. Para quem está com dinheiro no bolso e de olho num notebook de alta performance, o todo poderoso ROG Zephyrus G14, que tem preço sugerido de R$ 22,5 mil, é oferecido por R$ 18 mil. Esse bacalhau levemente “dessalgado”, conta com hardware poderoso, que inclui processador AMD Ryzen 94900HS, placa de gráfica Nvidia GeForce RTX 2060, tela de 120 hz, 1TB de armazenamento em formato NVME M2 e 16GB e RAM. Mas quem busca um laptop mais modesto, há marca oferece opções a partir de R$ 4,3 mil.

Pegadinhas

Mas quem pretende comprar um console deve pesquisar bastante. Uma das melhores opções para quem quer entrar na nova geração é o Xbox Series S. Apesar de a versão ter menor performance que o Xbox Series X, Seu preço sugerido de R$ 2.650 é inferior ao cobrado pelos veteranos PS4 e Xbox One.

Há algumas semanas, o preço médio do console era de R$ 2,5 mil, mas com a aproximação do Black Friday, o aparelho foi reajustado para R$ 3 mil por algumas plataformas de vendas. No Magazine Luiza, os valores variam de R$ 2,6 mil a R$ 3.100. Nas Casas Bahia, o valor está na faixa de R$ 2.800.

ATENÇÃO!!!

O Black Friday se tornou uma período de grande volume de vendas. Muitos varejistas elevam os preços nas vésperas para aplicar um desconto irreal. Então pesquise bem antes de comprar.

E assim que encontrar a melhor oferta, pesquise sobre o vendedor, se há reclamações sobre a qualidade, idoneidade e pontualidade do serviço. Nessa época também explodem casos de golpes. Não deixe que o Black Friday se torne um Black Fraude.