Fim de ano é tempo de celebrar e nada melhor do que caprichar no drink para brindar com família e amigos. Quem não abre mão da boa e velha cervejinha pode se sentir desconfortável diante de bebidas mais tradicionais nesta época, como vinho e espumante. A boa notícia é que dá pra apostar na loira gelada de uma maneira, digamos, mais apropriada para a ocasião, misturando-a com ingredientes e até com outras bases alcoólicas. O resultado são coquetéis sofisticados e supersaborosos.

A interseção entre os dois mundos pode agradar até quem não é tão fã de cerveja, já que a bebida pode ser incorporada em drinks já conhecidos, e bem apreciados, como o Mojito. Tradicional coquetel cubano, fica mais refrescante com adição de uma Tripel – cerveja belga que tem como protagonistas malte e levedura.

A dica do mestre-cervejeiro Célio Gutstein, d a Cervejaria Wäls, em Belo Horizonte, é ficar de olho no equilíbrio da alquimia para não deixar a cerveja prevalecer sobre os demais elementos de um drink, seja ele autoral ou releitura de um clássico. A menos que esse seja, de fato, o desejo de quem irá degustá-lo, o ideal é perceber a combinação, que deve ser sutil, à medida em que a bebida for degustada, aos pouquinhos.

Diferentes perfis

Entender o perfil de cada rótulo, isto é, saber reconhecer se a cerveja é mais amarga ou levinha, por exemplo, também é fundamental para fazer a mistura dar certo. “Preferência de 90% dos brasileiros, a Pilsen é mais leve e refrescante. Podemos imaginá-la, portanto, em drinks suaves e frescos. Já as IPAs, têm como característica mais marcante o amargor e notas cítricas, que irão prevalecer quando acrescentadas em outras bebidas”, ensina Célio.

Estilo perfeito para quem aprecia bebidas com mais personalidade, a Stout, de coloração escura, por sua vez, vai bem ao lado de ingredientes como morango, creme de leite e vodca (aprenda a receita abaixo). “Uma composição mais doce, com sabor e aroma de malte torrado, caramelo e até de café”, detalha o especialista em cervejas, lembrando a potência do estilo, que ficará bem presente em qualquer coquetel em que for adicionado.

Experimentação

Mixologista em Belo Horizonte, Tiago Santos reforça que não existe um único segredo aplicável na hora de preparar um drink com adição de cerveja. Segundo ele, tudo passa por experimentação. “Em nossos estudos, aprendemos a usar o equilíbrio entre os ingredientes. Cada um conta uma história diferente na boca. Para não deixar a cerveja sobressair, sugiro ir incorporando aos poucos. Menos é mais”, coloca o profissional.

Guia rápido do mixologista Tiago Santos:

–Pilsen e Weizen

Ingredientes: hortelã, abacaxi, melão e limão

Receita:

10 folhas de hortelã

1/2 fatia de abacaxi

3 pedaços de melão

10 ml de suco de limão

Macere o abacaxi, o melão e o hortelã. Coloque gelo e acrescente a cerveja. Adicione o suco de limão e mexa.



– Stout

Ingredientes: licor de amêndoas, manjericão, maracujá e alecrim<EM>

Receita:

10ml de licor de amêndoas

3 folhas de manjericão

10ml de suco de maracujá (coado)

1 ramo de alecrim

Macere levemente o manjericão e o alecrim. Adicione o suco de maracujá e o gelo. Coloque a cerveja levemente e depois o licor de amêndoa. Mexa devagar.

RECEITAS:

*Do mestre-cervejeiro Célio Gutstein, da cervejaria Wäls:

Moscou Mule

Drink queridinho do momento fica ainda mais refrescante se elaborado com cerveja, que realça o sabor doce e ácido ao mesmo tempo.



– Ingredientes:

50 ml de vodca

20 ml de limão siciliano espremido

20 ml de xarope de açúcar

Cerveja Pale Ale

Espuma de gengibre

Gelo



– Modo de preparo:

Em um copo long drink, coloque o limão, a vodca e o xarope de açúcar. Complete com o gelo e a cerveja. Deixe um dedo para a espuma. Misture tudo e decore com espuma de gengibre, raspas de limão e hortelã

Belgian Mojito

Na versão com cerveja, o drink fica ais leve e refrescante



– Ingredientes:

1 limão

10 folhas de hortelã

50 ml de rum

20 ml de xarope de açúcar

Cerveja Tripel

Refrigerante de limão

Gelo



– Modo de preparo:

Em um copo long drink, macere o limão e as folhas de hortelã e coloque as doses de rum e xarope de açúcar. Coloque quatro cubos de gelo no copo, um dedo da cerveja, que tem aroma cítrico de laranja e coentro, e complete com o refrigerante de limão

Sensação Wäls

Mistura perfeita entre cerveja e chocolate para quem gosta de drinks mais doces



– Ingredientes:

6 morangos

2 colheres de sobremesa de cacau em pó

50 ml de creme de leite

40 ml de vodca

50 ml de cerveja Wäls Gateau

30 ml de xarope de açúcar

Gelo



– Modo de preparo:

Macere o morango em uma coqueteleira, acrescente cacau, creme de leite, vodca, cerveja, o xarope e o gelo. Mexa tudo e despeje em uma taça de degustação. Decore com chantilly, cacau e morango

Orange Wiite

Drink leve, cítrico e frutado, perfeito para o verão



– Ingredientes:

4 pedaços de abacaxi

10 folhas de hortelã

50 ml de suco de laranja

30 ml de vodca

20 ml de xarope de açúcar

Cerveja Witbier

Gelo



– Modo de preparo:

Em uma coqueteleira, macere o abacaxi e o hortelã e despede em uma taça de degustação. Mistura o suco de laranja, a vodca e o xarope de açúcar. Coloque quatro pedras de gelo e complete com cerveja. Decore com meia rodela de laranja dentro da taça e hortelã na borda