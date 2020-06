Usuários do WhatsApp foram pegos de surpresa nesta sexta-feira (19) com uma novidade que promete revolucionar a troca de mensagens mundo afora. Ou pelo menos deixar muita gente apreensiva! O app deixou de mostrar o status "on-line" e as informações de "digitando" e "gravando áudio". O assunto já ocupa seis dentre os dez mais comentados no Twitter.



Nas redes sociais, as opiniões estão divididas. Algumas pessoas estão comemorando a maior privacidade garantida pelo aplicativo, outras, se queixando de "ficar no vácuo" sem saber se a resposta virá ou até se o interlocutor está ou não on-line.



Ainda não há informações oficiais de que se trata de uma nova funcionalidade do WhatsApp ou se as novidades são um bug da ferramenta.