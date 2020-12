Nesta pandemia, muita gente se interessou em ter e, pra isso, pesquisou na internet, sobre animais de estimação - grandes companheiros dos humanos. No Google, os cães da raça poodle despontaram na preferência de buscas mundo afora, conforme relatório divulgado essa semana sobre as buscas em 2020. A raça, queridinha de muita gente, é inteligente, leal e adora agradar.

Separamos, aqui, algumas outras linhagens do mascote que é preferência, sobretudo entre os brasileiros, para te ajudar, se for este o seu caso, na escolha de um companheiro. As informações são da adestradora Natália Vitoriano, franqueada da Cão Cidadão.

Confira!

Campeão de buscas no Google

Poodle: é inteligente, leal e adora agradar o tutor. Ótima raça para adestramento. Protetor da casa onde vive, pode ser um ótimo cão de guarda. Em geral, convive bem com crianças e outros animas.

Bom saber: os pelos encaracolados exigem tosa periódica e escovação diária.

Origem: França

Expectativa de vida: 10 a 18 anos

Golden Retriever: brincalhão e amigável. É inteligente e obediente, o que torna a raça adequada para trabalhos como caçador, terapeuta, cão-guia ou animal de resgate. Não gosta de ficar muito tempo sozinho nem sem brincar.

Bom saber: o pelo longo não requer tosa, mas escovação ao menos 2 vezes por semana.

Origem: Escócia

Expectativa de vida: 10 a 12 anos

Akita: ótimo companheiro e bastante leal. Embora precise de espaço para se exercitar, não deve ser tratado como cachorro de quintal, pois gosta do convívio com humanos.

Bom saber: o contato com crianças deve ser supervisionado, pois, quando provocado, pode deixar vir à tona o instinto de caça.

Origem: Japão

Expectativa de vida: 10 a 13 anos

Border Collie: uma das raças mais inteligentes. Além de esperto, tem grande instinto protetor. É fácil de ser treinado, já que une inteligência e afeto. Não é indicado para apartamentos.

Bom saber: confinado e sem gastar energia, poderá desenvolver problemas comportamentais.

Origem: Grã-Bretanha

Expectativa de vida: 10 a 17 anos

Buldogue Inglês: a cara de bravo não traduz o temperamento: gentil e amável. Quando filhote, adora brincar e correr, tornando-se mais pacato e quieto à medida que cresce.

Bom saber: o focinho achatado favorece problemas respiratórios e torna a raça um pouco “barulhenta”. São propensos a ganhar peso.

Origem: Inglaterra

Expectativa de vida: 8 a 10 anos

Whippet: magro e de porte atlético, é um corredor nato, embora seja calmo dentro de casa. Adora exercício físico e é amigo dos donos. Podem ser criados em apartamentos, desde que se exercitem ao ar livre diariamente.

Bom saber: são extremamente sensíveis física e emocionalmente, não tolerando tratamento nem correções severas, tampouco excesso de frio.

Origem: Inglaterra

Expectativa de vida: 12 a 15 anos

Pastor alemão: é inteligente e leal ao dono. Precisa fazer atividade física diariamente. É esperto para executar atividades de vigia.

Bom saber: embora seja imponente e desperte medo, é equilibrado e jamais será hostil. Gosta de crianças, desde que seja construído um relacionamento com elas.

Origem: Alemanha

Expectativa de vida: 7 a 10 anos

Beagle: tem fama de destruidor, mas só se comporta assim quando não gasta toda energia que tem, já que é um cão de caça. É dócil e brincalhão.

Bom saber: costuma latir bastante, nada que um bom adestramento não resolva. Tem tendência à obesidade, por isso, não pode comer muito nem ficar parado.

Origem: Inglaterra e Estados Unidos

Expectativa de vida: 10 a 15 anos

Yorkshire: cão de caça, é inteligente e dócil e requer gasto de energia. Adapta-se bem a ambientes pequenos. Tem senso de cão de guarda, alertando sobre presenças e barulhos estranhos.

Bom saber: requer um líder que imponha regras, do contrário poderá apresentar comportamentos inadequados.

Origem: Inglaterra

Expectativa de vida: 12 a 15 anos

