As ceias de Natal e Réveillon de muitas famílias brasileiras costumam ser tradicionais, recheadas de pratos típicos desta época do ano. Mas se você é do tipo que gosta de inovar, que tal lançar mão de três pratos superdiferentes, mas igualmente saborosos para este 31 de dezembro?

As receitas, que você confere na galeria abaixo, são sugestões da chef e nutricionista Lisiane Miura, do Comitê Umami. Sabe o que elas têm em comum? O quinto gosto do paladar, o umami - espécie de sabor residual suave, persistente, que provoca salivação e deixa a língua aveludada.

Confira: