A Consumer Electronics Show (CES) é um dos principais eventos de tecnologia da indústria. Desde 1967, em todo mês de janeiro as luzes de Las Vegas se viram para a feira. Este ano, devido à pandemia da Covid-19, o evento foi virtual.

Sem os concorridos estandes do Las Vegas Convention Center, empresas de tecnologia recorreram às conferências de vídeo e lives para divulgar as novidades. E como acontece sempre, há uma enxurrada de produtos que ganham as lojas rapidamente e outros que apenas direcionam caminhos e tendências.

Na seara da tendências, a LG apresentou um celular com tela expansível. Isso mesmo! A tela cresce lateralmente, aumentando a área de visão.

Batizado de Rollable, o aparelho que deve chegar ao mercado até o fim deste ano amplia a tela sob demanda. Por exemplo, quando se assiste a vídeos ou demais tarefas que precisem de maior área para manusear com mais conforto.

Para expandir, a tela que utiliza tecnologia maleável funciona como uma cortina tipo persiana. Trata-se de uma opção para um nicho de telefones com telas de grandes dimensões, como o dobrável Samsung Galaxy Fold 2, que se abre como um livro.

E por falar em Galaxy, a Samsung também apresenta o S21 Ultra, mais recente atualização do topo de linha da marca. Com tela de 6,8 polegadas, o aparelho chega com rede 5G, novo módulo para agrupar as lentes, seguindo o conceito do Note 20. Mas o mais interessante é que ele pode vir com até 16GB de RAM. Ou seja, hardware de um notebook de alto desempenho. Para quem está longe do escritório, esse telefone garante poder de fogo para trabalhar.

Notebook

E por falar em computadores, a Lenovo apresentou sua nova linha de laptops corporativos. O grande destaque é o ThinkPad X1 Titanium Yoga, que segundo a marca é o modelo mais fino que a marca já lançou, com menos de 12 mm de espessura. Com 13,5 polegadas de tela, ela tem formato 16:10 (um pouco mais alta que as convencionais 16:9).

Com tela que gira 360 graus, esse faz bem aquele jogo de máquina híbrida, que é computador, tablet e até mesmo uma central de entretenimento. Além da carcaça metálica e baixa espessura, este notebook conta com conexão 5G (mediante assinatura com operadora) e sistema Dolby Voice, justamente para oferecer melhor qualidade sonora em videoconferências.

A Razer, especialista em equipamentos de alto desempenho para gamers, revelou os modelos Blade 15 e Blade Pro 17. A dupla chega equipada com processador gráfico Nvidia GeForce RTX30, com telas de 15,6 e 17,3 polegadas. Estas que podem vir com resolução Ultra HD de 120 Hz, para garantir o máximo de qualidade sem atrasos nas trocas de quadros. As máquinas ainda contam com sistema de áudio THX Spatial Audio, 1TB de armazenamento e 32GB de RAM.

Gamers

Enquanto não temos garantia de imunização, o melhor a fazer é ficar em casa, para proteger nossa saúde e não sobrecarregar ainda mais o sistema de saúde. Assim, 2021 promete repetir a “receita caseira” do ano passado, quando os games foram grandes aliados para suportar o isolamento.

E diante do bom momento para o mercado de games a HyperX, divisão de equipamentos gamers da Kingston, apresentou sua linha de produtos para 2021, e que chegarão ao Brasil ainda no primeiro semestre.

A marca apresentou um pacote farto de produtos, como mouse, teclados e fones de ouvido. Segundo os executivos, que participaram de uma conferência de vídeo com a imprensa brasileira, 2020 foi um ano de grande volume para a marca, com 1 milhão de itens vendidos.

Agora eles querem manter o ritmo. O teclado mecânico Alloy Origins 60 chega como opção compacta para liberar espaço na mesa do jogador, que precisa movimentar o mouse o tempo todo.

E por falar em mouse, o Pulsefire Hast Gaming Mouse promete ser o equipamento de ponta para o gamer que joga em alto nível. Com cabo (para não perder tempo de resposta) a marca garante até 60 milhões de cliques.

Mas a cereja do bolo é o headset Cloud Revolver +7.1. Esse fone, como o nome sugere, conta com sistema áudio 7.1, que além de literalmente espalhar o som ao redor das orelhas, cria exata percepção espacial. Ou seja, dá para ouvir inimigos que surgem em diferentes pontos do cenário.

Para a rua

E se o amigo precisar sair de casa, a Razer apresentou o Project Hazel. Trata-se de uma máscara facial futurista, feita em material translúcido, mas que conta com filtros bactericida, sistema de ventilação, iluminação, assim como proteção médica nível N95.

E se não bastasse, a máscara high-tech ainda conta com sistema VoiceAmp, com microfone e amplificador para evitar que a voz do usuário fique abafada. Para higienizar, basta colocar a máscara na caixa, que conta com carregamento sem fio e sistema de esterilização com luz UV.