Chocolate amargo, ao leite, branco e... rosa! Nunca ouviu na última variedade da iguaria que faz boa parte da humanidade suspirar? Pois, então, prepare-se! Belo Horizonte recebe, a partir desta sexa-feira (13), a 4ª Callebaut Chocolate Week. Serão dez (e não só sete) dias inteirinhos dedicados à descoberta feita pela empresa belga que dá nome ao evento. O ingrediente é o quarto derivado do cacau já encontrado no mundo.

Ao todo, dez estabelecimentos da capital mineira criaram receitas especiais utilizando a matéria-prima de coloração inusitada. O chocolate Ruby, como foi batizado, tem sabor frutado e levemente ácido. Mais para o branco do que para o preto, é bom avisar. Nas sobremesas, que custarão até R$ 25, foi combinado a frutas, nozes, caramelo e doce de leite, por exemplo.

100% natural

Curioso, sobretudo pela cor, o chocolate não leva aditivos químicos nem corantes, garantem representantes da chocolateria belga Callebaut - uma das mais mais conceituadas no mundo. Extraído de amêndoas selecionadas, que têm precursores naturais de cor e sabor, é obtido de matéria-prima encontrada em regiões específicas de Equador, Costa do Marfim e do Brasil.

Para preservar características como a acidez, bastante característica da receita, controlar a temperatura é essencial, explica a analista de Marketing da Callebaut, Ester Brizeno.

Esta é a primeira vez que a capital mineira entra na rota da Callebaut Chocolate Week. Criado em 2016, o evento já passou por São Paulo (no primeiro ano), Rio de Janeiro (no segundo), Curitiba (em 2018), e, agora, reúne as capitais paulista e paranaense.

Além das sobremesas, o festival irá oferecer aulas abertas ao público. Para participar é preciso se inscrever no site chocolate-academy.com. Os workshops custam R$ 50.

Confira o roteiro do evento em BH e, mais abaixo, galeria com fotos de todas as receitas:

Entremet de chocolate Ruby e ganache de frutas vermelhas com whipped cream de coco – R$ 18,50

Alameda Oscar Niemeyer, nº 1033 - Loja 11 - Vila da Serra – Nova Lima – (31) 3653-2438 – Todos os dias das 12h à 0h

BH Shopping - Rodovia BR 356, nº 3049 – Loja NL 44/A – Belvedere - (31) 3286‐1056 – Todos os dias das 10h às 23h

Pátio Savassi - Av. Contorno, nº 6061 – Quiosque 001 - 2º Piso – São Pedro - (31) 3281-1742 - Todos os dias das 10h às 23h

Diamond Mall - Av. Olegário Maciel, 1.600 – Loja OM 29/A – Lourdes - (31) 3292-9004 - Todos os dias das 10h às 23h

Brownie Tea Ruby: brownie de chocolate Ruby, nozes e infusão de lady in red – R$ 20,00

Rua Leopoldina, 634 – Santo Antônio - (31) 2555-7730 – Segunda a sexta das 15h às 22h; sábado das 10h às 14h

Torta mousse de Ruby e goiaba: mousse de chocolate Ruby com goiaba vermelha, base de biscuit joconde de castanha do Pará, compota de goiaba e cobertura de chocolate Ruby – R$ 18,50

Rua Afonso XIII, 535, Gutierrez - (31) 98304-0259 – Terça a sexta das 13h às 19h; sábado das 10h às 14h

Chocolatuda Ruby: massa 70% cacau amanteigada, ganache de queijo, ganache de Ruby com framboesa e crocante de amêndoas com Ruby e cranberry – de R$ 15 a R$ 20.

Rua Antônio de Albuquerque, 304 – Savassi - (31) 98318-9932 - Terça a quinta das 11h às 19h30; sexta das 11h às 20h; sábado e domingo das 9h às 20h

Trufa Ruby: trufa com recheio de chocolate Ruby, pistache torrado, creme de leite e rapas de limão, glaçada com chocolate Callebaut meio-amargo e decorada com Ruby – R$ 6,00 cada

Rua Pium-i, 1636, Sion – (31) 3227-2445 - Segunda a sábado das 10h às 20h; domingos das 11h às 19h

Ponteio Lar Shopping - BR 356, nº 2500, Santa Lúcia – (31) 3286-2742 – Segunda a sábado das 10h às 22h; domingos 12h às 22h

Pátio Savassi - Avenida do Contorno, 6061, São Pedro – (31) 3288-3161 – Segunda a domingo das 10h às 22h

Sherbet de Ruby com pé de moleque de pistache e compota de goiaba – R$ 17,00

Rua Dr. Júlio Otaviano Ferreira, 639 - Cidade Nova - (31) 98581-4315 - Terça a sábado das 12h às 22h; domingo das 12h às 21h

Av. Professor Mário Werneck, 1760 – Buritis - (31) 98581-4315 - Terça a sábado das 11h30 às 21h30; domingo das 11h30 às 21h

Meia lua Ruby: bowl de chocolate Ruby com recheio de ganache de Ruby, bolo de baunilha, doce de leite, geleia de jabuticaba com pimenta e ganache de cacau 54% - R$ 25,00

Rua Rodrigues Caldas, 178 - Santo Agostinho - (31) 3372-0944 - Segunda a sexta das 9h às 19h; sábado das 9h às 14h30

Das Minas, o Ruby: camadas de biscuit de amendoim, caramelo de banana com cachaça e mousse de Ruby, envoltas em Ruby crocante com flocos de milho e decoradas com pipoca dourada – R$ 20,00

Av. dos Bandeirantes, 1299 - Loja 27 – Anchieta – (31) 99227-8604 - Terça à sexta das 13h às 19h; sábado das 10h às 14h

Dadinhos de Ruby: dadinhos brownie de chocolate branco com traços de doce de leite e creme de Ruby, banhados em chocolate Ruby – R$ 18,00

Rua Lavras, 214 - São Pedro - (31) 99801-3396 – Segunda das 11h às 17h; terça à sexta das 11h às 19h; sábado das 10h às 16h

Trufa folhada com Ruby e frutas silvestres – R$ 4,00 cada

Av. Dom Orione, 180 - 06 - São Luiz - (31) 3498-2964 - Segunda a sexta das 10h às 19h; sábado das 10h às 18h

