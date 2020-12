É mais do que sabido que uma alimentação repleta de frutas e vegetais frescos é benéfica para a saúde e o bem-estar físico. Esses itens fornecem vitaminas e minerais ao corpo e podem ser consumidos em forma de sucos, oferecendo suporte imunológico.

Confira alguns dos ingredientes dos sucos cujas receitas estão abaixo:

Cenoura: fonte de betacaroteno; desempenha papel importante na regulação do sistema imunológico

Cúrcuma: conhecida pelas propriedades anti-inflamatórias

Kiwis e morangos: cheias de vitamina C

Hortelã: fonte de folato, vitamina A, magnésio e zinco

Laranja: fonte de vitamina C, antioxidante que protege as células de substâncias nocivas

SUCO DE LARANJA, CENOURA E CÚRCUMA

Ingredientes

● 200 ml de água filtrada

● 1 laranja sem casca e sem sementes

● 1 cenoura pequena descascada e picada

● 1/4 de colher de chá de açafrão ou cúrcuma

Bata todos os ingredientes no liquidificador. Coe e beba em seguida

MORANGO E TANGERINA

Ingredientes

● 200 ml de água filtrada

● 1 tangerina sem casca e sem sementes

● 5 morangos médios

Bata todos os ingredientes no liquidificador e beba em seguida

MORANGO COM KIWI E HORTELÃ

Ingredientes

● 200ml de água filtrada

● 1 kiwi sem casca

● 5 morangos médios

● 10 folhas de hortelã

Bata todos os ingredientes no liquidificador e beba em seguida

CENOURA, GENGIBRE E AÇAFRÃO

Ingredientes

● 200 ml de água filtrada

● 3 pedaços de 2 cm de gengibre sem casca

● 1 colher de café de cúrcuma

● 1 cenoura pequena descascada e picada

Bata todos os ingredientes no liquidificador e beba em seguida

ESPINAFRE, PEPINO, COUVE, MELÃO E LIMÃO

Ingredientes

● 200 ml de água filtrada

● Suco de 1 limão

● 1 Pepino pequeno

● 1 Folha de couve

● 1 Fatia média de melão

● 5 Folhas de espinafre (cozido)

Bata todos os ingredientes no liquidificador e beba em seguida

Fonte: Nutricionista Funcional e Fitoterapeuta Adriana Stavro

