Com o represamento de lançamentos em 2020 e 2021, devido à pandemia de coronavírus, o ano promete ser um prato cheio para os fãs de filmes de super-heróis e franquias famosas, com cerca de 30 títulos muito aguardados.

Durante quase todos os meses do ano, pelo menos um defensor da Justiça estará nas telonas. Em março, por exemplo, chega o novo Batman, agora personificado por Robert Pattinson, dirigido por Matt Reeves.

Doutor Estranho vem com seu segundo filme solo, previsto para estrear em maio. A direção é de um bambambã em matéria de heróis cinematográficos: Sam Raimi, responsável pela primeira trilogia do Homem-Aranha.

Chris Hemsworth volta a vestir a capa de Thor em “Love and Thunder”. A expectativa agora é em torno do vilão, que será interpretado por um ex-Batman, Christian Bale. “Pantera Negra: Wakanda Forever” deve entrar só em novembro.

Após aparecer nos longas da Liga da Justiça, The Flash também terá seu filme próprio (estreia em novembro). A curiosidade é a presença de Michael Keaton e Ben Affleck, que repetirão os seus papéis de Batman, em idades diferentes.

Também do time da Liga da Justiça, Aquaman chega ao segundo longa, “The Lost Kingdom”, com Jason Momoa como o herói aquático. “Adão Negro” amplia o número de transposições da DC, com o vilão vivido por Dwayne Johnson.

Mas não é só de “supers” que se faz um blockbuster. Há continuações longevas na programação. Em 2022, Tom Cruise estará em dose dupla: à frente do sétimo “Missão: Impossível” e na sequência de “Top Gun – Ases Indomáveis”.

Da franquia do bruxinho Harry Potter, “Animais Fantásticos e onde Habitam” comparece com o terceiro capítulo. Criado em 1993, os dinossauros de Steven Spielberg estão novamente à solta, no terceiro “Jurassic World”.

As animações também estão em alta, com os filmes de “Gato de Botas” e “Hotel Transylvânia”. Mas o mais aguardado é, sem dúvida, “Ligthyear”, que contará a história do astronauta de “Toy Story” antes de chegar à casa de Andy.

Expectativa neste ano é sinônimo de “Avatar 2”, sequência de uma das maiorias bilheterias de todos os tempos. Mais uma vez com James Cameron no comando, deverá contar com efeitos especiais de cair o queixo.

