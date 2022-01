Depois de dois anos com estúdios e fabricas impactados pela pandemia, lançamentos indicam aquecimento do setor

A nova geração de consoles chegou em 2020, mas parece que vai começar a engrenar apenas agora, em 2022. A demanda pelos novos aparelhos está aquecida, mesmo com relatos de falta insumos e prateleiras vazias. O que chega vende rápido.

Apenas o PS5 vendeu mais de 14 milhões de unidades desde seu lançamento. Na virada do ano, o console voltou a esgotar em sites como a Amazon, nos Estados Unidos. Já a dupla Xbox Series X e Series S acumula cerca de 7 milhões de unidades vendidas ao redor do mundo.

Apesar de o número de vendas de aparelhos demonstrar um bom desempenho, muitos estúdios não conseguiram finalizar sua produções em 2021 e só agora os games começam a sair do papel.

E a lista de lançamentos para 2022 promete ser expressiva. Assim, se o amigo gastou uma fortuna num console da nova geração ou em periféricos para seu PC, prepare o porquinho pois a temporada de lançamentos tem início já janeiro.

Um dos primeiros lançamentos do ano será a versão para PC de “God of War”. O game de 2018 finalmente chega para computadores, numa estratégia da Sony em publicar seus exclusivos fora da plataforma PlayStation. O game já pode ser encomendado na Steam por R$ 200.

E por falar na franquia de Kratos, o deus da guerra ganhará nova produção para PS4 e PS5. “God of War: Ragnarok”, sequência do título anterior deveria ter chegado em 2021, mas a pandemia da Covid-19 atrasou o cronograma da Santa Monica Studios. Mas a produtora garante que o velho “Cleiton” dará as caras este ano.

Dying Light 2

Outra produção que vem se arrastando há bom tempo finalmente chegará ao mercado. “Dying Light 2: Stay Human” deveria ter sido lançado em dezembro, mas agora está confirmado para 4 de fevereiro.

O segundo episódio da franquia chega depois de um intervalo de sete anos, e dá sequência à trama pós-apocalíptica causada por um vírus que transforma as pessoas em zumbis.

O game promete gráficos caprichados, além de otimizar a jogabilidade que combina combates corporais, com tiros e movimentos de parkour. “Dying Light 2” terá versões para PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch, com valores entre R$ 250 e R$ 440.

Horizon Forbidden West

Exclusivo para PS5 e PS4, “Horizon Forbidden West” será lançado no dia 18 de fevereiro. O título fará a estreia do action RPG distópico da Guerrilla Games no novo console da Sony.

A história segue o fio do primeiro game, de 2017, em que o jogador assume o papel de Aloy, uma jovem que vive a mil anos no futuro, num período em que máquinas em formato de animais aniquilaram a civilização humana.

Os que restaram vivem em tribos e tentam sobreviver às criaturas. Em “Forbidden West”, Aloy tem uma jornada rumo à Califórnia para buscar o solução para uma praga mortal.

O título promete explorar toda a capacidade do PS5. Nas apresentações de gameplay realizadas pela Guerrilla Games, o jogo revelou grande interação com cenário, com elementos deformáveis e alterações permanentes em estruturas. Seus valores vão de R$ 300 a R$ 400.

EldeN Ring

Com lançamento programado para 25 de fevereiro, “Elden Ring” é a mais nova produção da From Software, estúdio que ficou famoso pela franquia “Dark Souls”.

Com versões para PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One, o game segue a mesma pegada dos demais títulos da produtora, conhecido como “Souls-Like”, devido ao elevado nível de desafio.

O game tem roteiro assinado por George R. R. Martin, autor de “Game of Thrones”, o que elevou o cacife da produção. A trama tem uma pitada de “Senhor dos Anéis”, uma vez que se passa num local chamado Terras do Meio e envolve os fragmentos de um anel poderoso, que corrompe a mente de quem os possui. Seus preços variam de R$ 250 a R$ 400.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl

A série ucraniana “S.T.A.L.K.E.R.” se tornou um clássico do PC, quando estreou em 2007 unindo tiro em primeira pessoa, com action RPG. Com edições para PC e Xbox Series X/S, o game é o quarto título da franquia e coloca mais uma vez o jogador dentro dos limites da Zona.

Trata-se do território demarcado no entorno da usina nuclear de Chernobyl, que ainda hoje é uma ameaça à saúde devido aos elevados índices de radiação.

O game chega em 28 de abril, depois de 12 anos de seu anúncio e uma enxurrada de brigas de bastidores. Cenários escuros e degradados, criaturas horrendas e muita vodca fazem parte da trama, que promete mapas imensos e uma evolução estética impressionante diante das edições anteriores, publicadas entre 2007 e 2009.

O game tem edições que variam de R$ 180 a R$ 330.

