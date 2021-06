Tem início nesta segunda-feira (21), às 18h, a primeira etapa do campeonato de "The King of Fighters 2002 Unlimited Match", que faz parte dos torneios de eSports da edição 2021 do Brasil Game Show (BGS). A competição distribuirá R$ 10 mil em prêmios.

A disputa será online e exclusiva para PS4, com mais de 60 duelos até chegar à finalíssima. A segunda etapa do torneio, do clássico game de luta da SNK, será disputada nesta terça-feira (22) e as etapas finais entre os dias 28 e 29 de junho.

"Como grande fã de jogos de luta, estou muito animado com o campeonato de The King of Fighters. Sabemos que há milhares de jogadores talentosos nos quatro cantos do país e competições como essa são um incentivo e uma oportunidade para demonstrarem seus potenciais", comenta Marcelo Tavares, CEO e fundador da Brasil Game Show.

Aberto ao público, as disputas podem ser acompanhadas pelos canais do BGS.