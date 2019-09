Domingo de sol forte, mas também de comida gostosa em Casa Branca, distrito de Brumadinho, na Grande BH, onde acontece a 11ª edição do Brumadinho Gourmet. O festival reúne estandes de artesanato mas, claro, dezenas de boxes com saborosas receitas gastronômicas.

Uma das atrações é o concurso Chef Brumadinho Gourmet. O desafio reúne 16 competidores, que precisam preparar pratos autorais utilizando dois ingredientes comuns: uma Panc - Planta Alimentícia Não Convencional - e linguiça. O vencedor da disputa ganhará bolsa de 80% no curso de Gastronomia das Faculdades Promove, na capital. O sortudo também terá um estande garantido na próxima edição do festival.

Classificados do 2º ao 5º lugares, por sua vez, serão premiados com desconto de 50% para estudar na instituição.

Critérios

Chef de cozinha e integrante do corpo docente das Faculdades Promove, Cidinha Lamoumier diz que organização e harmonia entre os ingredientes serão fundamentais para vencer o concurso. "O diferencial será o uso correto das técnicas, sabendo qual ingrediente vai combinar com a linguinça e com Panc escolhida. É preciso organização e calma”, enfatiza a professora.

Cidinha observa ainda que quem deseja seguir carreira gastronômica deve se planejar ao criar um prato. “O pré preparo, o mise en place, é a base do sucesso".

Participantes do Chef Brumadinho Gourmet precisam utilizar Pancs e linguiça nos pratos

Público

Antônio Roberto Ferreira, de 52 anos, deixou São João del-Rei, na Região Central de Minas, onde vive, para prestigiar o festival de gastronomia. “Estou impressionado com a estrutura, a disposição da cozinha. O evento está muito bem organizado”, elogiou, ao lado da esposa.

O terceiro e último dia do evento contará com uma presença de peso entre os participantes: uma workshop com o chef francês Erick Jacquin, um dos jurados do reality MasterChef Brasil.

