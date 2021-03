Ter uma pele de pêssego é um desejo universal, não é mesmo? Mas o que fazer para ter o rosto sempre bonito, viçoso e saudável? Comece pela alimentação! Sim! Consumir legumes, verduras, frutas e evitar industrializados é meio caminho andando, assim como beber bastante água e praticar atividade física.

Confira 4 hábitos infalíveis para conquistar uma pele bonita, nas dicas do dermatologista Guilherme Cardoso, da Plunes Centro Médico.

1º HIGIENIZE

Lave o rosto duas vezes ao dia, pela manhã e à noite, com sabonete específico para seu tipo de pele. Use as pontas dos dedos, evitando fricção ou esponja, e seque com uma toalha macia.

2º TRATE E HIDRATE

O tratamento pode ser feito pela manhã e à noite, conforme o produto indicado pelo dermatologista. Até mesmo as peles oleosas e com acne devem ser hidratadas, desde que com produtos específicos para elas.

3º PROTEJA

Depois do hidratante vem o filtro solar, que deve ser usado diariamente, inclusive dentro de casa. O protetor previne rugas e manchas, retardando o envelhecimento. Reaplique ao longo do dia, a cada duas horas.

4º ROTINA SAUDÁVEL

Ter uma rotina saudável também reflete na pele. Beba bastante água, não fume e coma alimentos saudáveis - frutas, legumes e verduras. Durma bem, pratique exercícios físicos e use bonés ou chapéus ao se expor ao sol.

Leia Mais:

Pele em quarentena! Cuidados diários podem manter a pele saudável neste período

Confira 10 cuidados para a pele do rosto não sofrer com o uso da máscara de proteção

Quer ter mais disposição e energia? Confira 7 hábitos para implementar hoje mesmo na alimentação!