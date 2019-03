Terminou o almoço e não sabe o que servir de sobremesa? Confira a dica do dia com chef Jackson Cabral, coordenador do curso de Gastronomia das Faculdades Promove. Ele explica o passo a passo da receita de morangos com creme pâtissière. Além de bonita e saborosa, a sobremesa é fácil de fazer e pode ser servida em taças individuais ou ser montada em uma travessa para mais pessoas.

Leia mais:

Confira a receita de uma autêntica empanada de carne moída