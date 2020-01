Perder peso, seguir firme na academia e cuidar melhor da saúde e das finanças são resoluções recorrentes para um novo ano. Importantes para nortear projetos, acabam, muitas vezes, não saindo do papel, em função de crenças limitantes ou pela ansiedade de ver as coisas realmente ganhando forma. Focar no momento presente ajuda a criar estratégias e facilita enxergar a vida e as soluções com mais clareza.

“É preciso identificar e trabalhar nas causas do problema ou da dificuldade e entender que a vida não acontece no passado nem no futuro. Justamente por isso precisamos melhorar nossa capacidade de estar presentes e de fazer uma coisa de cada vez com toda intensidade e dedicação possíveis”, explica a neurolinguista especialista em mudança de comportamento Luciana Junqueira, de Belo Horizonte.

A profissional ressalta que mais importante do que listar atividades que se deseja retomar ou começar no ano que se inicia é ter prioridades. “Muitas vezes, são apenas vontades, mas não fortes o suficiente para nos colocar em ação com consistência ao longo do ano”, detalha.

A sugestão dela, que atua ajudando pessoas a se descobrirem, conquistando mais leveza mental, emocional e física, é selecionar uma área específica da vida e um objetivo claro dentro dela para trabalhar ao longo do ano. É com pequenos passos que os planos se concretizam.

“Pense no que realmente quer mudar, aquilo que mais será impactante, que mais deseja e que valerá a jornada para ser conquistado. Seja específico no desenho desse objetivo e esteja certo de que é realmente alcançável e relevante”, enfatiza.

Reprogramação mental

Hipnoterapeuta e reprogramadora mental quânti-ca, Juliana Casagrande acrescenta que modificar os pontos de vista é um modo eficaz para conseguir livrar-se de amarras inconscientes que impedem mudanças reais e, muitas vezes, necessárias. Para ela, reprogramar a mente significa, antes de tudo, reprogramar sentimentos.

“Para conseguir manifestar qualquer transformação positiva em nossa vida é preciso experimentar sentimentos bons e elevados. Quando fazemos isso, nosso campo eletromagnético muda, nossa frequência energética se eleva e as mudanças ocorrem mais rapidamente”, afirma.

Confira sugestões de livros e aplicativos que ajudam nessa mudança de consciência, aumentando o foco no momento presente, mudando a visão que se tem sobre o mundo e a própria vida, ajustando a rotina e até o humor.

