Assinantes do serviço PlayStation Plus terão em abril duas boas opções de jogos gratuitos para baixar: "Uncharted 4: A Thief's End" e "DiRT Rally 2.0". O primeiro foi publicado em 2016 e dispensa comentários.

"Uncharted 4" conclui a saga do caçador de tesouros Nathan Drake. Trata-se de um game impecável, que mescla muita ação, exploração, gameplay diversificado e uma estrutura cinematográfica, que leva o jogador para um filme. Seguramente é um dos melhores games disponibilizados na PSN nos últimos meses.

O segundo é "Dirt Rally 2.0", simulador de rali que chegou a mercado em fevereiro de 2019. "Dirt" é um game para quem gosta de velocidade e desafios elevados. Oriundo da série "Colin McRae Rally", que levava o nome do finado piloto escocês, o game segue o atual momento da franquia, que no passado flertou com produções mais voltadas para estilo arcade, e agora se apresenta com um simulador nato.

Os games estarão disponíveis a partir de amanhã (7). E quem ainda não resgatou os games de março, saiba que ainda dá tempo de adicionar "Shadow of the Colossus" e "Sonic Forces".