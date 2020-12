Neste 2020, que finalmente está nos últimos dias, vimos o conforto ganhar protagonismo na moda, com a implantação do home office em muitas realidades e, claro, do simples fato de estarmos mais em casa.

A celebração do Natal, que promete ser diferente - e até solitária em alguns casos -, também terá o componente conforto no vestir. A tendência só comprova levantamento do Pinterest, divulgado na semana passada, sobre as pesquisas realizadas na plataforma de insights neste ano.

As buscas por "roupas com estilo confortável" dobraram, enquanto que as por "roupa oversized" triplicaram no Brasil. Outros termos muito procurados no Pinterest corroboram para o entendimento de que o conforto e a moda passaram a andar de mãos dadas. "Vestido para ficar em casa", "roupas macias", "macacões de algodão para mulheres" e "conjuntinho moletom" são alguns deles.

A combinação de cores confere alegria e personalidade ao visual. Acima, peças da Lore nas pontas e Sclub ao centro

Dicas

Na hora de optar por um look confortável para comemorar o Natal, é interessante pensar no tecido e até nas cores. A qualidade da peça, por exemplo, conta muito.

“Dê preferência para peças com um bom caimento, pois isso vai valorizar a produção e será capaz de tirá-la do básico. Vale a pena investir em blusas, shorts, vestidos e saias de tecidos como algodão, linho, malhas, tricoline, viscose e laise. Eles deixam a pessoa bem vestida e ainda são ideais para serem usados em dias quentes, já que são fresquinhos e permitem a livre transpiração da pele”, afirma a diretora do Grupo Lore, Lorena Lage.

Vestidos podem ser combinados com tênis, sandálias e rasteirinhas. Acima, da esquerda para a direita, peças da Sclub, Lore e Eduardo Amarante

Outro ponto é a união de cores, que pode colaborar para trazer alegria à produção. “É interessante combinar o vermelho com rosa. Embora a combinação tenha gerado polêmica no passado, recentemente, ela caiu no gosto das fashionistas e está fazendo o maior sucesso”, exemplifica a diretora criativa da Skazi/Sclub, Ana Paola Murta.

Conjuntinhos são pedida prática para o look comfy de Natal. Acima, da esquerda para a direita, peças da Alphorria, Lore e Sclub

Facilidade

Ao escolher um look confortável, é bem comum que pensemos em visuais práticos, também. Dentre as peças campeãs estão vestidos, macacões e conjuntinhos. Até por isso elas despontaram nas pesquisas do Pinterest, como você viu acima.

“Esse é o tipo de look ideal para quem quer estar bem vestida, mas não quer ficar elaborando combinações entre partes de cima e de baixo. Eles podem ser usados tanto com sapatos baixos quanto altos”, indica Lorena Lage.

