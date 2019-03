A temperatura pode não ter caído tanto quanto muita gente anda querendo, mas a verdade é que o Outono já começou. Em breve, as temperaturas amenas irão dominar os dias e, nas ruas, casaquinhos e roupas mais fechadas estarão para todo lado. Nas estampas, clássicos como o animal print seguem em alta – tendência já vinha marcando as coleções para o tempo quente –, assim como o néon, as cores fortes e muito brilho.

“A temporada não precisa ser de cores frias. O Brasil é um país tropical, onde Outono e Inverno não são dos mais severos. Somos um povo alegre e as cores ilustram o nosso comportamento, nossa cultura e diversidade. As cores quentes nessa coleção vêm para quebrar o paradigma do preto e cinza”, destaca Eduardo Amarante, estilista da Skazi.

Clássica e atemporal, a estampa xadrez reaparece repaginada para o Outono-Inverno 2019. Versões diversas e coloridas imprimem personalidade às peças. 1. Macaquinho da Alphorria em xadrez grid levemente desestruturado 2. O xadrez madras ganha outros tons no conjunto com pegada esportiva da S.Club, marca do grupo Skazi 3. Criação de Denise Valadares com xadrez vichy para sua “cowgirl”em saia e blazer complementados com cinto statement

Para o lugar do tradicional preto, entram as variações de ameixas e berinjelas compondo a cartela de cores como tons neutros, observam os estilistas da Alphorria, Thalita Rodrigues e Thiago Mirandes. “O que mais temos percebido nos monitoramentos de comportamento é o desejo do consumidor por novidades e novas experiências. Essas cores muitas vezes remetem mais a esse desejo coletivo de consumo do que propriamente a uma estação para consumir”.

O animal print é uma tendência que nunca sai de moda e é uma estampa querida de muitas mulheres. No entanto, vira e mexe, a imitação da pele de cobras, onças e leopardos se torna mais presente, como nesta temporada. 1. Saia assimétrica da Skazi dá aquela impressão de safari urbano 2. Já na sugestão de look da S.Club, acúmulo das tendências animal print e brilho 3. Também da Skazi é o conjunto de onça, com mood esportivo

Apesar de as coleções dessas marcas mineiras trazerem cores diferenciadas das comuns ao Outono-Inverno, há quem aposte na sofisticação do bom e velho preto. Caso da também mineira Denise Valadares. Especialista em bordados, ela trabalhou o mood western nas peças. “Usei predominantemente preto, ameixa e cinza. Eu quis trabalhar uma cowgirl com atitude, mas ao mesmo tempo romântica, para não fugir do meu DNA, que tem muita renda e bordado”, conta Denise.

Cores neutras, apesar de continuarem bem quistas para o tempo mais ameno, são os tons mais pigmentados os preferidos para a estação. Reflexos de uma certa ousadia presente no ar, dizem especialistas em tendências. Acima, as peças da S.Club e Skazi vão desde o mostarda ao roxo profundo



Retrô

A correria do dia a dia de boa parte da população também influenciou os criativos das marcas. Tanto é que a pegada esportiva e as modelagens mais soltas no corpo ganharam lugar de destaque.

“Hoje, mulheres e homens têm uma vida agitada, vão a vários lugares distintos ao longo do dia e precisam estar confortáveis e bem apresentáveis em todos eles. Isso reflete até mesmo na qualidade da vida moderna e um exemplo que representa muito bem essa situação é o retorno da moda dos anos 90”, coloca Eduardo Amarante, da Skazi.

Dentro da vibe revival dos anos 90, uma das peças que aparece com força é o bustiê. Seja fazendo parte de um body com transparência, como este da Skazi (1), ou em um vestido como o da Kalandra (2). O formato, que lembra lingerie, imprime toque sexy ao visual

A influência retrô, inclusive, é percebida na quase totalidade das coleções. O visual extravagante da época marca presença tanto nas cores fortes e néons quanto em cintos largos de fivelas grandes, que destacam o visual.

Dos detalhes a looks inteiros, o néon se estabeleceu no Verão e promete seguir no street style neste Outono-Inverno. Uma peça pode ficar destacada no visual, como na sugestão da S.Club (1), onde a saia lápis é o ponto focal da roupa. Já na proposta esportiva da m.Akt (2), grife mineira nova no pedaço, o tom de verde néon domina o look, dando ar descolado e moderno

Tecidos brilhosos seguem em alta na temporada, ganhando o reforço dos paetês, como no conjunto da S.Club (2). Também, criação de estilo clássico com toque sexy da Alphorria (1)

