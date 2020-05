O isolamento social, que impôs a todos mudanças severas na rotina, nos relacionamentos, é sentido de maneiras diferentes por cada um dos 12 signos do zodíaco.

Enquanto os escorpianos tendem ao recolhimento, os geminianos não conseguem ficar sem atividade ou contato, nem que seja por chamadas de vídeo. Em paralelo, taurinos estão inquietos pelas incertezas geradas pela pandemia, e os capricornianos lidam com a insegurança e com o medo.

Veja, abaixo, as prováveis reações de cada signo durante o período de distanciamento, de acordo com o astrólogo e numerólogo Junior Moura.

Áries

A maior dificuldade do ariano é ficar quieto. Por isso, utilize o tempo livre para limpar a casa e fazer exercícios. Dica: Cuidado para os conflitos com pessoas próximas, e para não ficar estressado.

Touro

Amantes do conforto e dos prazeres, os taurinos têm que tomar cuidado para não descontar as frustracões e a ansiedade na comida. Dica: Atenção para não pirar, pois você não lida bem quando sente que as estruturas financeira e emocional estão fora do lugar.

Gêmeos

Todos os livros, séries e chamadas no telefone estão sendo usados em um momento como esse pelos geminianos. Dica: Alimente o físico e o emocional. Cuidado com as oscilações de comportamento e o mau humor.

Câncer

As emoções podem ficar à flor da pele. Esse signo ama cuidar e ser cuidado, por isso, proteger a família e aqueles que ama é o maior objetivo. Dica: Como facilmente se recolhe e se interioriza, cuidado com a melancolia, o choro e a depressão.

Leão

Os leoninos vão utilizar esse momento para cuidar da autoestima e das coisas do coração. A criatividade pode ser uma boa pedida, explore as ideias e as criações. Dica: Relacionamentos também serão nutridos, mas cuidado com os conflitos.

Virgem

Provavelmente a casa deve estar limpa e esterilizada. Os virginianos devem estar reclusos, pois levam a sério a saúde e os cuidados. Dica: Evite ficar neurótico e ansioso por não poder realizar aquilo que quer.

Libra

É hora de tirar todos os cremes do armário, o momento é de se nutrir. O equilíbrio faz parte do seu cotidiano, portanto, dificilmente entrará em crise. Dica: Libra não lida bem com pressão e tem que tomar cuidado com o que ouve. Foque a atenção em você e em se cuidar.

Escorpião

Esse signo se recolhe com facilidade, e pode entrar em processo de sofrimento. Os prazeres podem ficar à flor da pele. Dica: Tudo aquilo que não está bem resolvido em você pode vir à tona num momento como esse. Cuide-se.

Sagitário

Estudar e se aprofundar em temas que gosta é a maior pedida. A espiritualidade provavelmente está sendo sua maior necessidade nesse momento. Dica: Cuidado com os excessos no dia a dia.

Capricórnio

Saber que não tem controle de uma situação pode trazer diversos sintomas a eles. A insegurança e os medos ligados ao material também podem ficar muito fortes neste ciclo. Dica: Permita que a leveza e a fluência façam parte desses dias.

Aquário

A liberdade é muito importante para o aquariano. Não poder planejar e realizar aquilo que quer vai trazer diversos conflitos. Dica: Aquiete a mente e deixe o tempo resolver tudo.

Peixes

Toda a religiosidade e a espiritualidade estão sendo convocadas por eles. É hora de doar toda a sua energia aquilo que sente que é necessário. Dica: Atenção com o emocional e a sensibilidade. Cuidado para não ficar absorvendo energias densas.