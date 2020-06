Se tem uma lugar da casa que tem fisgado muita gente nesta quarentena, este lugar é a cozinha! Até quem nunca se arriscou preparando uma receita por conta própria encontrou o tempo que precisava para ganhar intimidade com as panelas. O incentivo extra para esses e para quem já curtia pôr a mão na massa foi a quantidade de chefs que transformaram as próprias redes sociais numa espécie de cozinha virtual.

Um dos precursores deste movimento, chef em Belo Horizonte, Leo Paixão conquistou uma legião de seguidores com passo a passos para leigo nenhum botar defeito. Há pelo menos três meses, publica todos os dias uma aula nova nos stories do Instagram com um prato salgado, doce ou uma quitanda, como o pão de queijo que viralizou Brasil afora.

A receita, preparada com só três ingredientes (aprenda no fim da matéria), agradou de famosos a anônimos, como a advogada Sabrina Fonseca, de 31 anos. Apaixonada por culinária, fixou o quitute no cardápio do sítio da família, para onde vai todo fim de semana. “É um produto mineiro, mas que sempre comprava congelado. Achei superfácil e adorei”, conta.

Estreia na cozinha

Principiante no quesito cozinhar em casa, o empresário Alexandre Bernardes, de 37 anos, também aderiu à onda do faça você mesmo. Em casa, com a namorada, passou a se arriscar entre receitas mais práticas e outras com grau de dificuldade maior. Saiu até joelho de porco, conta o rapaz, que, antes, só fazia "Miojo, ovo, Rap e churrasco". “Estou aprendendo e pegando gosto”, comenta.

Chef de cozinha há 14 anos, Djalma Victor, proprietário dos restaurantes OssO e Rotisseria Central, ambos em Belo Horizonte, também se rendeu à aventura de tornar públicos os dotes culinários. “Começou como uma forma de mostrar às pessoas que cozinhar em casa poderia ser bem legal e acabou ganhando outra proporção. Acho que não paro mais”, diz o cozinheiro, que aproveita o cochilo das filhas gêmeas de 4 meses para gravar os vídeos.

A produção, bem espontânea, conta com o apoio da esposa, Tainah, que fica nos bastidores. No cardápio de delícias dele está todo tipo de prato: carnes, peixes, frutos do mar, massas e sobremesas, como o brownie de chocolate que virou estrela nas aulas virtuais (aprenda a receita no fim da matéria).

De tudo um pouco

À frente do Zuzunely, restaurante de comida afetiva localizado no bairro Serra (BH), a chef Bruna Haddad também entrou na brincadeira, inicialmente para movimentar o próprio dia e o Instagram. Hoje, ensina receitas de família, compartilha criações com o que tem na geladeira e até propõe pratos com ingredientes sugeridos pelos seguidores. Tudo de forma bem natural, nada combinado, reforça a chef, que trabalha atua na área há 8 anos.

"Faço com o que eu estou a fim, com o que tenho em casa. Posto receitas que acho interessantes de ensinar, que têm algum macete, alguma dica ou técnica que desenvolvi pra deixar o preparo mais prático. Mas não fico planejando nada. É tudo bem espontâneo", detalha ela, cujo maior sucesso foi o pão queijo "da roça", com ovos caipiras e leite natural. "Não tem nada de caixinha", reforça.

A professora de culinária Giovanna Giannetti, que tem um espaço no bairro Mangabeiras, na capital, também aproveitou o momento em casa para apresentar o talento na cozinha ao mundo. “Opto sempre por receitas práticas, simples, mas com meu toque, minha identidade”, coloca a moça, que mais do que ensinar passo a passos, dá dica de ingredientes e conta história dos insumos que vão em cada preparo.

O resultado, garante, tem valido a pena. "O retorno dos seguidores, da audiência, é realmente uma coisa muito incrível porque não é só um número. São pessoas reais falando que você esá mudando a vida delas. Recebo muita mensagem, tipo "você está salvando minha quarentena". Também tenho conseguido muitas parcerias. Empresas querendo enviar produtos, fazer permuta", compartilha.

Ficou curioso para aprender algumas das delícias dos quatro chefs? Confira, abaixo, as receitas deles que mais bombaram no Instagram:

CHEF BRUNA HADDAD​

Chef Bruna Haddad e o pão de queijo "da roça"

- Pão de queijo "da roça"

- Ingredientes:

2 xícaras de polvilho azedo

1 xícara de polvilho doce

2 a 3 ovos caipiras

1 colher de chá de sal

1 ½ xícara de leite cru

¼ de xícara de manteiga ou margarina ou óleo

2 xícaras de queijo minas curado

- Modo de preparo:

Misture numa bacia os polvilhos e o sal e reserve. Ferva o leite com a manteiga, despeje bem devagar no polvilho e mexa até obter uma massa grossa. Deixe esfriar a ponto de conseguir colocar as mãos. Adicione os ovos, um a um, e vá mexendo para ver a necessidade do próximo. A consistência ideal é pegajosa, mas que seja possível fazer uma bolinha sem sujar as mãos demais. Deu consistência? Hora do queijo. Se quiser adicione 1 xícara do queijo curado e outra de parmesão ralado. Depois de bem misturado, faça bolinhas e leve ao forno a 210°C por 30 minutos ou até dourar.

CHEF DJALMA VICTOR​

Chef Djalma Victor e o brownie de chocolate Chef Djalma Victor e o brownie de chocolate

- Brownie de chocolate

- Ingredientes:

150 gramas de farinha de trigo

600 gramas de chocolate meio amargo (barra)

100 gramas de açúcar mascavo

8 ovos

250 gramas de manteiga

100 gramas de amêndoas ou castanhas

1 dose de uísque

- Modo de preparo:

Derreta e manteiga e o chocolate no banho maria. Em outro recipiente, misture a farinha peneirada, o açúcar, os ovos, o uísque e bata na batedeira. Adicione o chocolate derretido com a manteiga e continue batendo. Por último, acrescente as castanhas e bata mais um pouco para misturar tudo. Despeje a mistura em uma forma untada com manteiga e polvilhada com farinha de trigo. Leve ao forno a 180°C por 20 minutos

CHEF LEO PAIXÃO​

Chef Leo Paixão e o pão de queijo com só três ingredientes

- Pão de queijo

- Ingredientes:

1 xicara de creme de leite de caixinha

1 xícara de polvilho azedo

1 xícara de queijo de meia cura ralado grosso

Sal

-Modo de preparo

Adicione o queijo, a mesma quantidade de polvilho azedo e por último o creme de leite. Tempere com uma pitada de sal. Misture até que os ingredientes estejam todos incorporados. A massa fica com uma consistência bem grossa. Unte uma assadeira com óleo e polvilhe farinha de trigo. Espalhe a massa pela forma usando duas colheres. Se fizer bolas, o queijo da parte externa não ficará “pipocando”. Asse no forno pré-aquecido por 15 minutos a 180°C, 200°C por cerca de 20 minutos.

CHEF GIOVANNA GIANNETTI ​

Chef Giovanna Giannetti e o bolo de cenoura com calda de chocolate

- Bolo de cenoura com calda de chocolate

- Ingredientes:

* Massa

3 cenouras picadas e descascadas

4 ovos

1 xícara de chá de óleo

1 1/2 xícara de chá de açúcar

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento em pó

1 pitada de sal

Manteiga e farinha de trigo para untar e polvilhar a forma

*Cobertura

4 colheres de sopa de manteiga

3 colheres de sopa de chocolate em pó ou achocolatado ou cacau

4 colheres de sopa de açúcar

1/2 xícara de chá de leite

- Modo de preparo:

Pré-aqueça o forno a 180°C. Unte e polvilhe a forma. Em uma tigela, coloque a farinha, o sal, o fermento, passando tudo pela peneira. Reserve. No liquidificador bata os ovos (quebrando um por vez), as cenouras, o óleo, o açúcar até ter uma massa lisa (cerca de 5 minutos). Junte, aos poucos, a mistura do liquidificador à tigela com os secos, mexendo delicadamente com batedor de arame. Transfira a massa pra a forma e leve ao forno por cerca de 50 minutos.

- Calda de chocolate

Leve todos os ingredientes ao fogo alto em uma panela alta. Quando ferverem, abaixe o fogo e deixe cozinhar por 5 minutos. Misture de vez em quando para ver se não está grurando no fundo.