Quem acompanha programas de culinária sabe que não há sofrimento maior que ver todas aquelas delícias sendo preparadas na nossa cara e não podermos degustá-las. A boa notícia para quem se pega babando diante da TV é que será possível experimentar os pratos vencedores do reality Mestre do Sabor, exibido semanalmente pela Globo. E o melhor, em casa!



Desta quinta-feira (14) até o próximo domingo (17), o aplicativo de entregas Uber Eats vai disponibilizar um menu degustação das receitas que forem escolhidas no episódio desta noite do programa. Mas, importante ressaltar: os pedidos serão limitados!



Leo Paixão



Primeiro reality de gastronomia da emissora, o Mestre do Sabor tem como um dos jurados o chef Leo Paixão, que comanda as cozinhas do restaurante Glouton, no bairro de Lourdes, do Nicolau Bar da Esquina, em Santa Tereza, e da hamburgueria Nico Sancuíches, no Funcionários.

Menu degustação servido pelos restaurantes parceiros será baseado nos pratos escolhidos nesta quinta

Quem fará a alegria dos apaixonados por comida boa em Belo Horizonte será a Be Burger, hamburgueria artesanal que fica na Savassi, Zona Sul da capital. Além de BH, São Paulo, Porto Alegre, Recife e Rio de Janeiro também vão participar da ação.



Provar as delícias, réplicas dos pratos apresentados na TV, custará R$ 29,90. Os pedidos estarão disponíveis assim que o programa terminar - por volta de 23h30 - e se estenderão até domingo. As entregas serão feitas tanto no almoço quanto no jantar.

"Pela primeira vez, o Uber Eats está trazendo para o Brasil uma ação que foi sucesso nos Estados Unidos e França, proporcionando uma experiência única ao conectar os usuários que estão em casa de forma rápida e acessível. Contamos com alguns dos restaurantes parceiros dessas cinco cidades, que toparam o desafio de montar o menu conforme o programa", explicou a diretora de Marketing da empresa, Thais Azevedo.



Os estabelecimentos que farão as entregas foram escolhidos com base na localização para que pudessem contemplar o maior número possível de pessoas.



