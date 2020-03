A chuva, o vento gelado, e as baixas temperaturas em Belo Horizonte, na última semana, fizeram muita gente tirar do guarda-roupa casacos, cachecóis e botas, já dando aquele gostinho das próximas estações. O mesmo que deu para sentir com as imagens dos desfiles das grandes marcas nas semanas de moda internacionais em Nova York, Milão, Paris e Londres. Garimpamos, dentre as tendências, aquelas para você ficar de olho.

“Os vestidos deixam de lado a rigidez do dresscode de gala e assumem propostas divertidas”

Carolina Malloy

Diretora-criativa da Arte Sacra

Supervolumes e maxicintos são algumas dessas trends. Os casaquetos, também. “Os shapes mais justos deixam a silhueta feminina mais acinturada. Os blazers spencers e casaquetos, quando combinados com calças mais justas, dão toques de modernidade e descolados. Além disso, são excelente opção para atualizar o terninho de trabalho”, explica Talita Nunes, estilista da Alphorria.

Vestido com volume estratégico. Da Arte Sacra

Botas sobre a calça, moda que tinha experimentado uma queda nas temporadas de inverno passadas, volta reinando absoluta, a exemplo da coleção da Balmain, desfilada na Paris Fashion Week. “Esta combinação é versátil e proporciona vários looks. Bota estilo cowboy, de canos longo, médio ou curto, e até mesmo as de amarrações e fofinhas. Todas elas podem ser usadas por cima da calça. Fique à vontade para usá-las com calças mais justas ou largas”, destaca a diretora-criativa da Skazi, Ana Paola Murta.

Confira estes e outros highlights para as estações mais frias do ano, que já começam no dia 20 de março. Em cada bloco, você encontrará um modelo desfilado nas capitais da moda e peças do mesmo estilo, só que de marcas mineiras. Aproveite!

Blazer Spencers e Casaquetos

Para o Inverno 2020, as modelagens amplas ganham redução, e blazers e casacos chegam mais próximos ao corpo e acima da linha de cintura.

Denise Valadares, Dolce & Gabanna e Márcia Morais

Bota sobre a calça

Peças da Alphorria nas laterais e da Balmain no centro

Supervolume

Arte Sacra, Oscar de la Renta e Kalandra

Estilo Bourgeois

Pertencente aos burgueses franceses da década de 1980, esse estilo pede gola alta, alfaiataria e tweed. “A produção impecável retoma o glamour e a elegância”, destaca Talita Nunes, da Alphorria.

Alphorria, Balmain e Denise Valadares

Maxicintos

Os cintos grandões marcam a silhueta feminina no Inverno 2020. “Eles servem para as produções de muito volume, mas também para looks justos, criando um ponto focal”, pontua Carolina Malloy, da Arte Sacra.

Skazi, Elie Saab e Denise Valadares

Corpetes

Acessório vem para conferir ainda mais poder às mulheres. “Mostram que a mulher contemporânea ressignificou adereços da moda que, durante muitos anos foram sinônimo de aprisionamento e adequação à um padrão estético”, reflete Ana Paola, da Skazi.