Uma boa oportunidade para quem está em busca de alavancar sua startup em parceria com uma empresa de grande porte pode ser a a próxima edição do Startups Connected, que tem inscrições abertas até o dia 31 de julho.

O projeto desenvolvido pela da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha de São Paulo, a quinta edição irá selecionar startups para desafios lançados pelas empresas Bayer, BASF, Voith Papel, Klabin, Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Siemens e Siemens Energy. Há ainda o desafio lançado pelo Centro Alemão de Ciência e Inovação São Paulo (DWIH São Paulo) direcionado para startups residentes na Alemanha.

ntre os exemplos, está o projeto da startup LAURA, que foi escolhida para desenvolver o seu serviço de diagnóstico virtual com o Hospital Alemão Oswaldo Cruz após vencer o desafio de saúde “Jornada do Paciente”. Fruto da parceria entre as duas empresas, pouco tempo depois de ser lançada no mercado, a plataforma passou a ter grande utilidade no combate ao novo coronavírus.

Baseada em parâmetros estabelecidos pela OMS, LAURA utiliza inteligência artificial para fazer uma espécie de triagem virtual com os pacientes da instituição com suspeita de COVID-19. O serviço evita que haja deslocamentos desnecessários até o hospital e auxilia os médicos a terem uma previsão de quantos pacientes estão a caminho do hospital e quais deles têm sintomas preocupantes.

“A chegada da inteligência artificial da Laura é de extrema importância para auxiliar no enfrentamento da pandemia. Com a tecnologia, temos a oportunidade de maior previsibilidade no atendimento e, assim, preparar toda a nossa equipe médica e assistencial para oferecer o melhor atendimento ao paciente que chega até nós”, afirma o gerente de Tecnologia e Inovação do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Atualpa Carvalho de Aguiar.

Informações para iscrição no link: startupsconnected.com.br/