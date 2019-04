Se uma palavra pudesse definir o desfile coletivo realizado no foyer do Minas Trend na tarde desta quarta-feira (10), seria “solar”. Com styling de Alberth Franconaid, jovem expoente da moda mineira, a apresentação contou com a presença de 30 marcas que fazem parte do salão de negócios da semana mineira.

“Busquei dar uma unidade ao desfile, mas destacando o DNA de cada marca”, contou Franconaid, que também assina o desfile da estilista Denise Valadares nesta noite.

Vermelho, rosa, laranja, lilás e off-white foram as cores predominantes em peças fluidas e de alfaiataria no desfile que mostrou as tendências para a Primavera-Verão 2020. Confira as imagens do desfile: