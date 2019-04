O colorido da flora amazônica deu o tom ao desfile da coleção Primavera-Verão 2020 da mineira Fátima Scofield. Pela segunda vez na passarela do Minas Trend, a marca apresentou a coleção "Hileia", denominação dada por naturalistas estrangeiros para a imensidão da floresta, na noite dessa terça-feira (9).

Com base nas referências à Floresta Amazônica presentes no livro "Pororoca - A Amazônia do mar", de Paulo Herkenhoff, o estilista Daniel Corrêa, que está há oito anos na marca, encontrou a linha-guia para as criações de Primavera-Verão 2020.

"Buscando algo que fosse brasileiro e encontramos na fauna e na flora amazônicas. Tivemos, inclusive, a ajuda de um biólogo que estuda flores originárias daquele lugar", conta.

Leia mais:

Fiemg quer priorizar expansão do Minas Trend e atrair expositores de fora do Estado

Escolhas

Shapes mais volumosos, que segundo Daniel são representações de flores desabrochando e fazem lembrar as roupas dos anos 50, dividiram espaço com os vestidos fluidos, que são marca registrada da grife.

A paleta de cores contemplou rosa, amarelo, lilás, roxo, laranja e off-white. Reflexo também nas estampas. Uma delas foi baseada em uma flor nativa.

“Pegamos uma orquídea, a brassia, tiramos o miolinho dela, que é pintadinho e fez uma estampa que se tornou um animal print. Gostamos bastante de trabalhar essa ideia”, afirmou Fátima Scofield.

Confira as imagens do desfile: