A abertura da 24ª edição do Minas Trend, programada para a noite desta segunda-feira (8), contará, novamente, com o desfile de marcas de design autoral. A curadoria das 17 grifes, entre jeans, roupa de festa, sapatos e acessórios, foi feita pelo próprio Ronaldo Fraga. “Somos conhecidos por sermos um Estado que produz moda autoral e, por isso, sempre há expectativa grande sobre o que vamos apresentar”, destaca o diretor-criativo do evento.

Presença confirmada na passarela é a Moon, marca de óculos de BH. Estilista e CEO da grife, Lara Lima se alegra em ser a única do segmento a participar da história do Minas Trend. “Esse tipo de aparição só tem a agregar para a Moon. Muitas portas se abrem na temporada de desfiles, fora a imagem que ganhamos com isso”, afirma.

As sócias Marcella Mafra e Daniela Queiroga, da Libertees, cujas peças são fabricadas por detentas do Sistema Prisional de Minas Gerais, declaram que o reconhecimento é sensacional. “O Ronaldo Fraga selecionou marcas que ele considera o futuro da moda no país. E é muita responsabilidade pensar no futuro da moda, ainda mais quando representamos uma classe de mulheres excluídas da sociedade”.

Já a estilista Fernanda Elisa, da Fe-lis, que teve a marca lançada para o mercado mineiro no concurso “Ready to Go”, que era parte do MT, é grata ao apoio dado a ela. “O mercado aqui é muito difícil, se entra aqui, entra no mundo. E o Minas Trend proporciona visibilidade e uma oportunidade grandiosa. Para mim, é um presente”.

Croqui da nova coleção da Libertees



Desfiles-solo

Seis marcas terão desfiles individuais dentro da programação da semana de moda mineira. Uma delas é a Denise Valadares, de DNA handmade. “O evento enxergou em mim o potencial de uma marca jovem. A sensação é muito boa, é uma meta batida”, revela a jovem.

Já para a Skazi, marca convidada e patrocinadora do desfile de abertura do salão de negócios, a participação no MT é importantíssima. “Muitos que vêm para a feira acabam indo ao nosso showroom, que é um espaço multifuncional no bairro Prado”, conta Diego Reis, head de marketing da grife mineira.

Para a Fátima Scofield, marca tradicional de Minas, compor o line-up dá bons retornos. “A participação permite maior visibilidade à marca. Nossa projeção de vendas é uma das melhores”, informou a grife.

