O Dia Mundial da Felicidade é celebrado neste sábado (20). Criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2012, a data tem o objetivo de promover a alegria entre os povos, evitando conflitos e até guerras. Mas, em tempos de pandemia da Covid-19, é possível ser feliz?

A mestre em Psicologia Positiva e Embaixadora da Felicidade no Brasil, Flora Victoria, garante que sim. “Através de atividades diárias com foco nos sentimentos e emoções positivas, podemos promover o bem-estar necessário para nossa conexão com a sensação de contentamento”, diz.

Segundo Flora, os tempos atuais mudaram a forma de ver a felicidade. "Muitas pessoas relacionavam a alegria a viagens, compras. Atualmente, em um momento de isolamento, nos vimos forçados a olhar mais internamente e nos apegar às pequenas realizações diárias", observa.

Ser alegre em meio a tantas tragédias provocadas pela pandemia pode causar o sentimento de culpa em algumas pessoas, mas é possível viver sem ela. “Precisamos de uma válvula de escape para lidar com um momento tão delicado. Precisamos sempre estar conectados com as emoções positivas. O que não podemos, é ter atitudes egoístas que vão contra o bem comum”, afirma a embaixadora.

Seja feliz sem culpa

A gratidão pode ser uma ferramenta poderosa para colaborar com a felicidade nos dias atuais. “Um diário de gratidão pode ajudar a identificar coisas simples do dia a dia, que fazem nosso dia melhor. Inicialmente, pode parecer um movimento difícil, mas comece agradecendo pelo alimento e a saúde Em alguns dias, você conseguirá identificar diversos pequenos milagres diários”, aconselha.

A gratidão é aliada da felicidade

O contato com as pessoas ainda é de extrema importância. Neste momento em que o isolamento social se faz necessário, é preciso buscar as conexões de outra forma. “Os relacionamentos interpessoais, quando realizados de maneira positiva, bem como a ajuda ao próximo, desenvolvem o respeito com o outro e, de forma imediata, melhoram a autoestima e nos ajudam a lidar com momentos de adversidades”, indica Flora.

Ser sociável pode colaborar com a felicidade

Embora a felicidade seja um sentimento subjetivo e, por conta disso, tão difícil de ser definida, é possível identificar alguns meios de conquistá-la. A especialista explica alguns deles:

Emoção positiva: a forma como lidamos com as nossas emoções é fundamental para uma maior sensação de felicidade. Para isso, precisamos direcionar o modo como nos sentimos sobre o passado, o futuro e como vivenciamos o presente. Trocar as emoções ruins por positivas é uma boa. Por exemplo, em vez de sentir rancor por algo que aconteceu no passado, procurar encontrar o aprendizado.

Engajamento: você produz mais quando usa seus pontos fortes ou os pontos fracos? Sempre nos saímos melhor quando usamos nossas forças pessoais, e nos sentimos valorizados e satisfeitos, o que, em consequência, nos dá mais felicidade. Trabalhar e focar em atividades que permitam aplicar e exercer os pontos fortes é a chave.

Resiliência: é a capacidade de se recuperar e superar adversidades. Mas como é possível em acontecimentos ruins? Exercitá-la- todos os dias é um bom começo, mesmo que nem sempre o objetivo seja alcançado. O importante aqui é persistir na mudança.

Otimismo: ao contrário do que muitos pensam, o otimismo é uma característica, não um traço inerente que pode ser aprendido. Ser otimista não é ver o mundo com um filtro colorido e, sim, extrair das adversidades aprendizados que possam ser levados para a vida como ensinamento.

(*) Estagiária do Hoje em Dia, sob supervisão de Renato Fonseca

Leia mais:

Método preditivo antigo da cultura tibetana, Cartas de Mo apresentam respostas e orientam

Como será o amanhã? Cresce procura por terapias que se propõem a abrir caminhos para vida mais leve