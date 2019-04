Foi-se o tempo em que o Minas Trend se resumia a desfiles e salão de negócios fechados a lojistas e convidados. A nova fase do evento, inaugurada na última edição, ganha mais fôlego agora, ao abrir as portas da semana de moda para o público. Palestras, desfiles coletivos, gastronomia, shows e até teatro fazem parte da programação da 24ª edição, que acontece entre os dias 9 e 12 de abril, no Expominas.

Um dos responsáveis pela mudança de rumo, o estilista Ronaldo Fraga, diretor-criativo do Minas Trend (MT), revela que a decisão de abrir o evento passa por oferecer algo a mais às pessoas. “Elas querem desfile e moda. Além disso, oferecemos o ciclo de palestras, que faz o salão inclusivo e vivo. Isso eu desejava lá atrás, mas realizo só agora. Tudo tem um tempo de mercado, senão, corremos o risco de lançar uma história à frente do tempo dela”.

Economicamente falando, a grande novidade é que o evento, promovido pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), será sustentável financeiramente, devido a patrocínios significativos, como o fechado com a Azul Linhas Aéreas.

Nas edições anteriores, a maior parte dos recursos vinha da própria entidade. Mas, para quem ama moda, a boa notícia é que dois desfiles coletivos reunirão cerca de 50 marcas que expõem no MT e serão abertos ao público.

Styling

Na produção das apresentações estão dois jovens badalados stylists em BH: Alberth Franconaid e Davi Leite, que também assinam desfiles-solo. “É importante privilegiar esses meninos porque temos poucos desfiles aqui na capital, eles precisam da prática”, destaca Fraga.

A estilista Denise Valadares e o stylist Alberth Franconaid estarão juntos novamente na passarela do Minas Trend; os jovens assinam uma colab na coleção que será desfilada no dia 10 de abril

Para Davi, esta é uma oportunidade para a carreira. “São 18 marcas para montar 25 looks. Quando pegamos roupas e acessórios de qualidade tão maravilhosa e juntamos tudo, facilita o exercício”, observa o stylist, que vem assinando desfiles no Minas Trend desde de 2014.

Croqui da coleção de Denise Valadares

No desfile aberto do primeiro dia do evento, a promessa de ode aos anos 90. “Quero que tenha cara de ‘Barrados no Baile’, um clima com cores berrantes. Isso vai aparecer com uma brincadeira de bordado com urbano. Teremos looks para a vida real juntos ao visual passarela”.

Já a assinatura da apresentação do dia 10 é de Alberth Franconaid, que também elabora a aparição da marca Denise Valadares. “Tentei misturar marcas bem tradicionais e novas, que começam junto a esta fase do Minas Trend. Estamos focados em mostrar o DNA das grifes”, explica o stylist.

O mood, ele garante, é a cara do brasileiro. “É bem despretensioso. Pensamos em um resort chique, voltado para o casual e com um shape fluido. As cores estão em paleta de lilás, amarelo e bastante rosa”.

