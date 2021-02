O mundo dos games concebeu personagens que se imortalizaram. Super Mario, Sonic, Mega Man, Samus Aran e Simon Belmont são alguns protagonistas da fase de ouro dos games. Depois vieram BJ Blazkowics, Doom Guy, Lara Croft, Marcus Fênix, Nathan Drake, Master Chief, Max Payne, John Marston, Kratos, Ellie e por aí vai. E nessa turma de celebridades digitais está o comandante Shepard.

Shepard é o grande herói da saga “Mass Effect”, franquia que elevou a competente BioWare ao Olimpo dos games. O estúdio já tinha se consagrado com produções como “Knights of the Old Republic” e “Neverwinter Nights”, séries de RPG do início do milênio, que redefiniram a dinâmica do gênero.

Agora a trilogia original de “Mass Effect” retorna na edição “Legendary Edition”, que chega com gráficos em 4K, com versões para PC, PS4 e Xbox One. No entanto, será compatível com PS5 e Xbox Series X/S.

A edição apresenta pela primeira vez a trilogia original para os consoles da última geração. Até então, além do PC, só era possível rodar o game no Xbox 360 e no PS3. Assim, a Electronic Arts espera rebocar a legião de fãs da franquia, que jogaram o game original em 2007, para rodá-lo novamente em definição UHD.

Mas muito além de remasterizar o game, a BioWare adicionou uma série de novos itens, que vão desde elementos cosméticos, como a possibilidade de jogar com Sheppard, de sexo feminino (que era possível apenas no terceiro episódio) nos três jogos da série.

O estúdio também aponta que aprimorou os controles do jogo. O sistema de mira ficou mais dinâmico e explora melhor a precisão dos joysticks da geração PS4/Xbox One. Assim como promete um comportamento melhor na nova geração.

“Foi uma jornada incrível revisitar as histórias, personagens e momentos icônicos da trilogia de ‘Mass Effect’, aprimorando a experiência para plataformas modernas sem perder a fidelidade ao espírito da história original”, comenta o diretor, Mac Walters.

Enredo

Já a história do game não muda em nada. O jogador assume o papel de Sheppard, comandante da Marinha Espacial. A trama se passa em 2183, num período em que a exploração espacial tinha se consolidado, graças às viagens interestelares possibilitadas por um dispositivo chamado Mass Relay. Assim, a humanidade passou a interagir com outras civilizações.

No entanto, a galáxia passa a ser ameaçada por criaturas mecanizadas, comandadas por um vilão chamado Spectre Saren Arterius. E a partir daí a história se desenrola.

Walters, que foi responsável pelo enredo da trilogia, explica que não bastou empacotar os três jogos e colocar na prateleira. “Remasterizar um jogo já é um grande desafio, imagine, então, três jogos. No total, são mais de 100 horas de jogo, mas queríamos fazer isso para os nossos fãs, assim como para uma nova geração de jogadores e jogadoras que desejam jogar a história icônica de Shepard”.

“Mass Effect” é um Action RPG que adiciona tudo que se espera de um jogo do gênero. Ele conta com diálogos densos, um enredo forte, assim como um dinamismo, com combates intensos. Depois de ter jogado no PS3 e no PC, há mais de uma década, não seria nada mau jogar novamente em 4K.

“Mass Effect: Legendary Edition” estará disponível a partir de 14 de maio, por nada modestos R$ 299. Melhor jogar no PS3 novamente.