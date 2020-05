Os anos 1990 foram a era do ouro dos games. Foi nesse período que floresceram boa parte dos gêneros que jogamos hoje, como o formato atual dos jogos de corrida, tiro em primeira pessoa, luta, esportes, RPG, Survival Horror e os games de estratégia. Também conhecidos como RTS, sigla para Real Time Strategy, esses games foram desenhados para computadores graças ao uso da combinação de teclado e mouse.

"Dune", "Warcraft", "Starcraft", "Warhammer" e "Age of Empires" são alguns nomes famosos da categoria, assim como "Command & Conquer", que surgiu em 1995 e terá uma reedição de sua coleção publicada em 5 de junho para PC. Mas muito além de ser o retorno de um saudosista, o game chega quebrando um tabu: que será a liberação de seu código fonte. Ou seja, permitirá oficialmente que usuários possam criar novos conteúdos e compartilhá-los.

O produtor do game, Jim Vassella, publicou no Reddit que a Electronic Arts irá disponibilizar os arquivos TiberianDawn.dll e RedAlert.dll e seus códigos fonte. Isso permitirá que a comunidade de desenvolvedores possam ampliar o jogo, com novos mapas, veículos e demais conteúdos para expandir a experiência de jogo.

Mods

No universo de games para PC é popular a criação de Mods, abreviatura em inglês para modificação. Desde os famosos "Bomba Patch" de "Winnng Eleven", aos carros reais para "GTA", essa modificações sempre foram realizadas de maneira clandestina, sem aval dos estúdios.

Tacada certeira

A sacada da EA foi reaquecer uma de suas franquias que há sete anos andava adormecida. Afinal, o gênero RTS veio perdendo apelo comercial nos últimos anos, apesar de manter uma comunidade fiel, que até hoje roda títulos antigos com "Age of Empires", as produções recentes se resumem basicamente a games mobile, que abusam da estratégia do "Pay to Win", em que é praticamente obrigatório fazer compras no game para se conseguir jogar.

Exclusivo para PC, "Command & Conquer: Collection Remaster", conta com o game original, o episódio "Red Alert", assim como as três expansões publicadas, além de modos multiplayer e gráficos remasterizados em 4K. O game pode ser comprado, com antecedência, na Orign (loja exclusiva da EA) e também na Steam.