A Ubisoft acaba de divulgar o trailer de "Assassin's Creed: Valhalla", game que chega no final de 2020 e marca a estreia do estúdio na nova geração de consoles (PS5 e Xbox Series X). o título ainda terá edições para PC, PS4, Xbox One, Google Stadia e também no serviço de assinatura Uplay Plus.

"Valhalla", como o nome indica, leva o jogador para uma aventura em terras nórdicas, durante a idade média. Para quem não sabe, Valhalla é a mitológica cidade dos deuses, na cultura nórdica.

A história se passa num conflito entre vikings e ingleses, durante o século IX. Trata-se de um período em que a coroa britânica buscava expansão territorial e resolveu partir para cima dos vikings.

O game promete qualidade gráfica superior ao que foi mostrado em "Origins" e "Odyssey", que já são excelentes. Além disso, deverá manter muito da estrutura de jogabilidade, com mapas imensos, muitas missões secundárias e claro, batalhas navais.

Afinal, a Ubisoft Montreal, estúdio a cargo da produção se tornou expert em combates navais desde de "Black Flag" e também em "Odyssey".

O jogador poderá, mais uma vez optar, pelo sexo do personagem, podendo escolher entre homem ou mulher. Trata-se de um recurso politicamente correto, que ajudou a emplacar o título anterior, uma vez que as jogadoras se identificavam com a protagonista.

Além disso, resta saber como é que a Ubi vai encaixar no enredo a sua Ordem dos Assassinos. Durante os incontáveis episódios, a Ordem passeou pelo antigo Egito, foi à Grécia de Leônidas, avançou para Jerusalém, flertou com a Renascença, as grandes navegações e chegou a revolução industrial inglesa. No final do ano a gente descobrirá.