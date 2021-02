A Electronic Arts acaba de lançar o conteúdo “Sobrenatural Coleção de Objetos”, para o simulador de vida “The Sims 4”. O conteúdo traz novos lotes, objetos, criaturas e até mesmo atividades. A ideia é fazer com o Sim se conecte com o além. É possível conversar com os mortos, invocar fantasmas para assustar os NPC’s, dentre outras tarefas sobrenaturais.

De acordo com a EA, o conteúdo é o décimo oitavo pacote para “The Sims 4”, que já conta com cenários fantasiosos e locações geladas. Com versões para PC, PS4 e Xbox One, o preço do game é varia de R$ 150 a R$ 230, em opção de mídia física (disco). O conteúdo extra custa R$ 55.