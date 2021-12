Foi divulgada na terça-feira (14) a lista dos vencedores do Brazil Game Awards, eleição que celebra os melhores videogames do ano, em que o Hoje em Dia faz parte dos votantes. Este ano foram escolhidos games, estúdios e até equipes de eSports numa votação com 23 categorias.

Na categoria “Jogo do Ano”, o vencedor “It Takes Two”, do estúdio Hazelight Studios, e com distribuição da Electronic Arts. No dia 9 de dezembro, o título já tinha faturado o prêmio de melhor jogo no The Game Awards 2021.

O título coloca o jogador numa aventura que envolve um casal em crise e que acabam presos em corpos de bonecos, depois que a filha tenta encenar uma reconciliação e suas lágrimas caem sobre os brinquedos.

A partir daí, o casal precisa atuar de forma conjunta numa aventura guiada por um livro com braços e pernas, que atua como uma espécie de terapeuta.

Com ótimos gráficos e uma jogabilidade que apresenta diferentes ângulos de câmera, o jogo caiu nas graças do público e dos votantes. Além de levar faturar o prêmio de “Jogo do Ano”, o título ainda faturou outras três indicações: “Melhor Jogo Original”, “Melhor Jogo para a Família” e “Melhor Multiplayer”.

Melhor Nacional

Entre as categorias, do Brazil Game Awards há uma que contempla produções brasileiras. O game vencedor foi “Horizon Chase Turbo: Senna Sempre”. O título da Aquiris não é novidade, mas recebeu um conteúdo novo que coloca o jogador para percorrer a trajetória do tricampeão de Fórmula 1, Ayrton Senna.

Com estilo que remete aos games de corrida dos anos 1990, o “Senna Sempre” tem como grande novidade a visão de dentro do cockpit, elemento que faz menção ao clássico do Mega Drive “Ayrton Senna’s Super Monaco GP II”.

Já “God of War: Ragnarok”, ganhou como “Jogo Mais Aguardado para 2022”, enquanto “Deathloop” faturou na categoria “Melhor Jogo de Tiro”. Na escolha do “Melhor Jogo de Ação e Aventura”, a vitória ficou com “Marvel’s Guardian of the Galaxy”, assim como “Forza Horizon 5”, como “Melhor Jogo de Corrida” e Pokémon UNITE, com o prêmio de “Melhor Jogo Mobile”.