Mesmo depois de longos (quase) 10 meses de pandemia, muitas pessoas permanecem em casa. Para esses, o desejo do contato com a natureza talvez esteja mais latente do que nunca, pelo menos é o que vemos nos TBTs de toda semana. Sob outra perspectiva, há quem diga que fauna e flora passam por uma recuperação (à exceção das tristes queimadas que vimos em 2020), já que houve redução da emissão de gases poluentes e de outras ações cotidianamente destruidoras. Quem sabe tenham sido essas ideias ou reflexões que moveram diversos estilistas e marcas pelo país na criação de coleções voltadas para os elementos naturais?

Eduardo Amarante, em collab para Lança Perfume

No mar, encontram inspiração os mineiros Eduardo Amarante, na collab com a Lança Perfume chamada “aMar”, e Patrícia Bonaldi, em “Acqua”. “O mar é esperança, é leveza, é limpar e deixar ir o que não cabe mais. A coleção conta com um certo romantismo de acreditar em um futuro melhor e com mais amor. Esses foram os motes que me guiaram ao criar com carinho cada peça da coleção”, conta Amarante.

Patrícia Bonaldi explorou o degradê de tons marítimos no conjunto à direita. No vestido, uma das tonalidades do azul do mar. Fechando o trio, bordados em blazer de elementos marítimos

Também nas profundezas, a Lore foi buscar “Songs of the Sea” para reverenciar matas, rios e mares do nosso país. A coleção anterior da marca, “Brasilidade”, também tratava da natureza. “Trouxemos algumas possibilidades de cores que mais ilustram o nosso verão, como corais, amarelos, rosas, verdes e azuis. Também demos destaque especial aos desenhos de mini cajus e pequenas laranjas misturadas à temática navy. Afinal, essas frutas são ícones da tropicalidade da nossa terra”, afirma Lorena Lage, diretora da grife.

Nas duas últimas coleções, a Lore abordou a natureza. Primeiro, em “Brasilidade” (foto abaixo) e depois em “Songs of the Sea” (estas fotos)

Criação da Lore

Em oposição à fluidez do mar, a firmeza de onde pisamos estimulou a Alphorria em “Solos”. Matas e rios brasileiros trouxeram vida às estampas e cores escolhidas pela equipe de criação da marca mineira. Dividem a cartela lavanda, rosinha, verde-água, azul báltico e tons terrosos e avermelhados.

Em “Solos”, a Alphorria explorou matas e rios brasileiros, trazendo elementos da flora e da fauna do nosso país

Nem as lingeries ficaram de fora desse mood natural, os campos floridos californianos e os girassóis da Toscana foram inspiração do Verão 2021 da Jogê. “São peças lindas e vivas. Combinam com o momento em que todos buscamos mais energia para passar todas as mudanças que enfrentamos nos últimos tempos. Os tecidos são suaves ao toque e o conforto vem aliado ao caimento”, conta Lorena Miranda, franqueadora da Jogê BH Shopping.

A Toscana e a Califórnia serviram de inspiração para a equipe criativa da Jogê desenvolver a linha homewear

Cores

A natureza também banhou as escolhas de cores em nível mundial para a Primavera-Verão 2021. Prova disso foi a última New York Fashion Week. Conforme os experts do Pantone Color Institute, “cores extraídas da natureza aliadas aos novos tons clássicos se unem para criar uma seleção que inspira habilidade inventiva e criatividade”.

“As cores para a Primavera-Verão 2021 são tons extraídos da natureza, cores que reforçam nosso desejo por tonalidades flexíveis que funcionem o ano todo. Infundidas com uma autenticidade genuína que continua a ser cada vez o mais importante, as cores para a temporada combinam um nível de conforto e casualidade com faíscas de energia que nos encorajam e elevam nosso bom humor”, disse Leatrice Eiseman, diretora-executiva do Pantone Color Institute.

A Mixed trouxe peças inspiradas na natureza como um todo, na coleção “A Força da Natureza”

