As histórias escritas por um garoto belo-horizontino de apenas 10 anos serviram de inspiração para a nova coleção de uma veterana da moda brasileira, Gloria Coelho. A estilista apresentou as peças em desfile no São Paulo Fashion Week, na tarde desta quinta-feira (17).

Livros de belo-horizontino foram fonte para estilista

"Necromance e a conquista do Planeta dos Dragões" (2019, Editora Autografia) é o segundo livro publicado por Ricardo Valadares Gontijo Valle, ou simplesmente Cacá. De acordo com Olavo Romano, presidente da Academia Mineira de Letras, o menino é um precoce e talentoso autor.

"O autor lapida seus personagens com precisão, e conduz com segurança as peripécias trepidantes, em lugares inóspitos, entre cristais plenos de poder, heróis que portam dons, fraquezas e ambições humanas", escreveu Romano no prefácio do livro.

Leia mais:

Africana homenageia blues na passarela do SPFW e é aplaudida de pé

Mescla de referências marca coleção oitentista da mineira Patrícia Bonaldi no SPFW

Estilistas mineiros arrancam aplausos e suspiros no São Paulo Fashion Week

Gloria Coelho e Cacá

No enredo, personagens fantásticos, como dragões e monstros, permeiam uma história de criação e conquistas de território. E foi daí que Gloria Coelho tirou as ideias para seu Inverno 2020. Nas peças, marcas mais que conhecidas da estilista de 68 anos, tecidos como neoprene e couro, modelagem assimétrica, e cores neutras, quebradas apenas por fucsia, verde e rosa fluo.

Detalhes da tendência do utilitarismo, como bolsos, fivelas e capuzes, também tiveram presença marcante na passarela montada no Teatro da FAAP (Fundação Armando Álvares Penteado).

(*) Viajou a convite do SPFW

Veja as fotos do desfile: