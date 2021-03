Com referência à boemia e arquitetura de Belo Horizonte, o estilista e artista mineiro Ronaldo Fraga personalizou cálices da cerveja Stella Artois que podem ser adquiridos durante ação de gastronomia com restaurantes da capital.

Até 11 de abril, o Circuito Stella Combina reunirá os restaurantes Evu, Capitão Leitão, Kei, Cabernet Butiquim, Uluru, Baiana do Acarajé e Santa Pizza, com entrega por delivery. Na compra do prato principal de qualquer um dos estabelecimentos mais R$ 10, o cliente leva uma taça da marca de cerveja com arte exclusiva assinada por Fraga.

“O desafio foi imprimir o clima de alegria e celebração que fazem com que BH seja reconhecida como a cidade dos bares. Eles são a praia mineira, com opções para todos os gostos, democraticamente. Os croquis estampados nos cálices estão em festa, nas versões dia e noite”, explica o estilista.

Vale lembrar que cada restaurante está mantendo a forma de delivery, seja próprio ou por aplicativo. Veja outras informações no stellaartois.com.br/stellacombina.