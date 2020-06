Fãs de "Mortal Kombat" já podem ficar animados. A NetherRealm Studios publicou, no site da WB, uma oferta de emprego para designer de software. A vaga é para trabalhar com conteúdos da série de luta e também da franquia "Injustice" para os novos consoles PS5 e Xbox Series X, que estreiam no fim do ano.

O anúncio tem gerado especulações se o estúdio lançará um possível "Mortal 12" ou se trata apenas de uma força-tarefa para levar o atual "Mortal Kombat 11" para os novos consoles. Seja como for, deverá ser interessante poder participar da "aula de anatomia humana" em 8K. É bom preparar o estômago!

Veja mais detalhes no vídeo!