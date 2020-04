As máscaras se tornaram item obrigatório em Belo Horizonte. As medidas restritivas determinadas pela prefeitura da capital foram postas em decreto, que coloca a necessidade de cobertura sobre o nariz e a boca em todos os espaços públicos, equipamentos de transporte público coletivo e estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços no município.

Se você já não adquiriu ou confeccionou uma máscara, tem a possibilidade de utilizar um lenço ou uma echarpe amarrado ao rosto, mas deve se atentar para a efetividade da ação em benefício da sua saúde e dos outros. O ideal, de acordo com os órgãos de saúde, é preferir tecidos 100% algodão ou de alto percentual da fibra, e a colocar um papel toalha entre o pano duplo, que é o indicado. O objetivo é trazer mais respirabilidade para a máscara ou cobertura facial e, ao mesmo tempo, proteção.

Neste vídeo, você verá como confeccionar uma máscara utilizando máquina de costura, mas saiba que também é possível fazê-la com um uso de agulha e linha. Basta riscar o molde com as medidas apresentadas em centímetros.

Clique no passo a passo abaixo para fazer o download: