Rede que mais cresce no mundo, o Instagram é o espaço de interação digital queridinho dos últimos tempos e parece “obrigar” o Facebook a oferecer atrativos. Ainda a plataforma com mais usuários no mundo (2,6 bilhões de pessoas), a criação feita por Mark Zuckerberg há 15 anos passou a apostar na condição de cupido. Até agora disponível em 20 países, o Facebook Dating é uma espécie de mentor da paquera on-line.

Diferentemente do Tinder e do Happn, aplicativos que conectam os usuários a partir de interesses em comum e localização geográfica, o serviço do Facebook possibilita o match, teoricamente mais seguro, com alguém da sua lista de contatos ou que seja “amigo” de um amigo.

O Dating usa a localização do usuário para oferecer sugestões de paquera que estejam até 100 quilômetros distantes

A possibilidade de checar referências antes de uma aproximação no "mundo real" é um dos diferenciais da novidade lançada para teste interno ano passado, mas que só chegou por aqui recentemente, destaca a gerente de Produto da plataforma, Charmaine Hung. E quem optar por usufruir da funcionalidade de paquerar um amigo pode ficar tranquilo quanto à possibilidade de levar um fora, diz ela.

“Por padrão, o Dating não sugere você aos seus amigos. Mas as pessoas nos disseram que estavam interessadas em explorar possíveis relacionamentos desta forma ou entre os seguidores do Instagram. O recurso Secret Crush oferece a opção de fazer exatamente isso”, detalha Hung.

Passo a passo

Para ter acesso à novidade, basta ir ao menu sanduíche do app, encontrar a opção Dating e iniciar o cadastro. Quem não encontrar o serviço de cara precisa ir em “Ver mais” ou, se for o caso, reinstalar uma versão mais recente do aplicativo.

Para conferir o “menu” de pretendentes é preciso não só ter conta no aplicativo-mãe, o Facebook, mas estar cadastrado no Dating, que importa parte dos dados da rede original, impedindo, assim, a criação de perfis fake. Também só é possível acessá-lo pelo celular. Ou seja, ao menos por enquanto a paquera via computador está vetada.

Usuários podem ter um perfil exclusivo com fotos, dados pessoais e as preferências num relacionamento

Serviço está disponível no Brasil e em outros 19 países

Entre amigos

Segundo a gestora do Facebook Dating, apenas interesses em comum entre amigos são revelados. Ou seja, somente se a pessoa em quem você estiver interessado se interessar também por você é que o dispositivo anuncia a paquera.

Quem preferir navegar pelo serviço sem medo de ser descoberto por um conhecido também tem a possibilidade de azarar apenas anônimos. Basta desativar a opção de conhecer “amigos de amigos” nas configurações de privacidade.

O Facebook não informou quantos usuários já tem cadastrados no Dating. Os próximos passos da rede social incluem agregar o serviço ao Instagram, por meio do qual será possível até compartilhar stories.

