Capital dos bares e botecos, Belo Horizonte tem possibilidades gastronômicas para ninguém botar defeito. Mas um evento especial, que já entrou para o calendário da cidade, permite que quem gosta de boa comida e preço justo possa conhecer lugares e delícias em tempo recorde, o Restarant Week. A edição deste ano vai até o próximo domingo (9).

Realizado paralelamente em outras cinco cidades brasileiras - Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, Salvador e Campinas -, o festival ajuda a contribuir para uma percepção da gastronomia como experiência completa. Em BH, a 18ª edição reúne 40 estabelecimentos especializados em cozinhas brasileira, contemporânea, francesa, italiana, internacional, peruana, parilla e até hamburguerias.

O tema da vez é "Do campo à mesa", um incentivo ao uso de ingredientes frescos e à preferência por produtores locais. O "desfile" de delícias vai até o próximo domingo. São 40 estabelecimentos participantes, que servem menus completos - entrada, prato principal e sobremesa - no almoço e/ou no jantar a um preço fechado: R$ 43,90 e R$ 54,90, respectivamente. Às contas, também é adicionado R$ 1, doado à Associação Mineira de Reabilitação (AMR) - instituição voltada para crianças e adolescentes com deficiência.

Participantes

Dentre os restaurantes que participam do evento estão o Alma Chef, no bairro de Lourdes. Para o menu do almoço, por exemplo, a casa tem opções de jarret (corte suíno) ao roti de rapadura e café, um mexido, saint peter au beurre blanc ou ainda uma galinha confitada com falso molho pardo.

Crostini caprese é uma das opções da casa italiana Osteria Cacio e Pepe

Também há opções para os amantes de massas, como as preparadas pela Speciali Trattoria, quem tem cardápios diferentes para almoço e jantar. Outra que participa do evento, mas somente com refeições noturnas, é a recém-inaugurada Osteria Cacio e Pepe, no bairro Santo Antônio (Zona Sul). O estabelecimento preparou crostini caprese e minestrone, como sugestões de entrada, espaguete Cacio e Pepe brasiliano e nhoque de batata ao ragu de salsicha, de pratos principais, e panacota de chocolate e de frutas vermelhas, de sobremesas.

A lista completa de restaurantes e pratos servidos por eles pode ser acessada neste link, onde também é possível fazer reservas em alguns dos estabelecimentos.

Leia mais:

Chá na balada: muito consumida pelos orientais, bebida virou estrela em coquetéis alcoólicos

Gosto pela cerveja aumenta curiosidade por origem das receitas e modo de fabricação