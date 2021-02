Assim como nós, seres humanos, as plantas também têm a própria energia vital. E é nela que está baseada a fitoenergética, técnica muito antiga, aprovada pelo Ministério da Saúde, que utiliza as propriedades das plantas na promoção do equilíbrio e bem-estar. As características fitoenergéticas estão presentes em ervas, flores, frutos, raízes, caules e sementes.

"Quando estamos distantes das plantas, estamos distantes da nossa essência, porque as plantas são emissárias celestes, enviadas para nos ajudar em nosso caminho de evolução, de transformação", explica a professora, escritora e pesquisadora na área, Patrícia Cândido, que catalogou 118 plantas que podem ser usadas sozinhas ou de forma combinada.

Conheça algumas, junto aos benefícios que proporcionam:

Alcaçuz: a planta auxilia na fixação do conhecimento e memorização do aprendizado. Ainda, ajuda na percepção do que é novo, trazendo boa assimilação das mudanças que ocorrem na vida.

Centella asiática: a planta herbácea ajuda aqueles que desejam reduzir a velocidade da fala, melhorando a dicção e reduzindo dores de garganta. Além disso, acalma a ansiedade e auxilia a esperar a hora certa para dizer as coisas.

Guaraná: cipó originário da Amazônia, o guaraná auxilia na redução do impacto de situações negativas sobre as emoções. Causa estabilidade emocional mesmo em momentos de extrema tensão, dúvida ou atrito.

Melissa: a planta é amplamente conhecida por suas benesses medicinais. Ajuda na criação de uma conduta de honestidade, elimina traumas de maus tratos na infância, discórdia, medo de aranhas e bichos peçonhentos.

Pitangueira: ajuda a ter energia para enfrentar a vida, criando imunidades física, emocional, mental. Traz clareza mental, ajuda a esclarecer dúvidas, encontrar saídas e caminhos, entrar em acordo e ponderar.

Tomilho: ativa a glândula tireoide, permite sentir o gosto apurado dos alimentos. Auxilia a formalizar coisas e organizar de forma lógica para que todos possam entender objetivos e metas.

