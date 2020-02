Quanto mais próximo o Carnaval, mais as ideias de maquiagens e cabelos para curtir a folia pipocam por aí. E, se as trends de beleza do erão 2020 apontaram a todo momento para o colorido na face e o despojamento dos fios, não seria diferente na Festa de Momo.



Para começar, estar com a pele e os cabelos hidratados é fundamental para make e penteado de qualidade. O ideal é que, nos próximos dias, você dedique um tempo para massagear a face e o couro cabeludo com bons cremes e óleos adequados para você. Lembrando que até as peles e madeixas oleosas necessitam desse tipo de cuidado.



O segundo passo é escolher cores que sejam adequadas, combinem com você e, claro, com o traje ou a fantasia que escolheu. Se as escolas de samba ganham pontos por harmonia, por que você não?



Por último, e não menos importante, treine antes como fará sua produção, mesmo que já tenha destreza para se maquiar ou pentear. Vale lançar mão dos milhões de tutoriais disponíveis no YouTube ou mesmo no Instagram. Dá pra passar boas horas nessas plataformas vendo detalhe por detalhe.

Tendências



Para a maquiagem, o destaque é o acabamento glossy, de efeito molhado, especialmente na boca e nos olhos. Vale usar um mesmo produto nas duas áreas. Lembrando que a make para o Carnaval não deve precisar de retoque. No máximo, um batonzinho.



Além disso, os delineados coloridos e geométricos (que necessitam de prática prévia em maquiagem) são perfeitos para a ocasião. Lance mão de lápis coloridos, delineadores e, claro, batons, que podem ser aplicados com pincel fininho na pálpebra superior rente aos cílios.

A maquiagem fluorescente também vale o investimento, especialmente para quem está com a pele bronzeada do verão. O efeito é incrível!

Já no quesito cabelos, a praticidade deve imperar. A liberdade de pular e dançar deve ser preservada. Por isso, é importante que os fios estejam presos ou semipresos, para que não atrapalhem o movimento ou te incomodem na folia.

Separamos algumas inspirações para você. Confira:

DELINEADO GEOGRÁFICO - Delineadores coloridos e com desenhos gráficos estão em alta na temporada. Brincar com as cores, misturando a sombra de uma cor com o delineado de outra dá um superefeito

GLITTER LOCALIZADO - Uma maquiagem bem executada, como

esta em tons rosados divulgada pela Haus Labs (marca de cosméticos da Lady Gaga), criando uma monocromia, pode ganhar um up com glitter aplicado em ponto estratégico

MAKE FLUORESCENTE - Os tons flúor, como laranja e pink, são boa pedida para as maquiagens de Carnaval! Assim como esta make da influenciadora digital Mari Maria. Mas vale lembrar que essas cores deixam os dentes com aspecto amarelado e destacam imperfeições da cútis. Prepare a pele primeiro com base e corretivo

EFEITO GLOSSY - Tendência da estação é o cosmético (sombra ou batom) com efeito glossy - ou molhado. Pode-se usar o gloss labial para criar o efeito. “Sozinho ou acompanhado de sombras coloridas, traz um ar de modernidade ao look”, diz a maquiadora Rosângela Rocha, da Maison Rocha, no

bairro Gutierrez

PRESO OU SEMIPRESO - Praticidade é a palavra de ordem. Os cabelos não devem ser empecilho ou motivo de chateação. Que tal optar por penteados que misturam fitas coloridas aos fios de cabelo? “Vale até um rabo de cavalo simples. Nada de ficar com a cabeça dolorida”, indica a expert e docente em cabelos, Thalita Sampaio

