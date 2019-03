SÃO PAULO (SP) - A Samsung acaba de lançar no Brasil o Galaxy S10. O smartphone chega pouco depois do A9 (aquele com quatro câmeras traseiras) e assume o topo de gama da marca. A nova linha S10 chega com três versões S10+, S10 e S10e e com preços que vão de R$ 4.299 a R$ 8.999, valores que a coreana busca justificar com o pacote de tecnologias embutidas.

A linha Galaxy se tornou o principal produto marca sul-corena e está no mercado há 10 anos. Desde seu lançamento já foram vendidos mais de 2 bilhões de aparelhos em todo mundo. Anualmente a Samsung vem apresentado novidades na família S anualmente, numa briga ferrenha com a rival Apple. No S10, a grande novidade fica por conta das lentes envoltas pelo display infinito.

Ao contrário dos iPhone X e suas derivações, em que há um “dente” no topo da tela para abrigar alto-falante, sensores e lentes, no S10 tudo isso desaparece e fica apenas um “furo” para as lentes. Na opção S10+ são duas câmeras frontais que oferecem foco dinâmico (que destorce o fundo da imagem) e gravação de vídeo em 4K. Para debochar da rival, a empresa fará uma ação em salas de cinema, em que o filme é exibido com o "dente" numa das bordas.

Na parte de trás há três lentes, uma para zoom ótico de 2x, outra para imagens convencioais e uma terceira que tem abertura grande angular de 123º, que simula o mesmo ângulo de visão dos olhos humanos. Além disso, as lentes ainda permitem não apenas desfocar o fundo das fotos, mas também aplicar efeitos de distorção, que podem ser editados posteriormente.

Para dar conta de capturar imagens com tanta qualidade, o celular é equipado com memória RAM que variam de 6GB (S10e) a 12 GB (S10+). A versão topo de linha ainda oferece opção com armazenamento de até 1 TB, com opção para expandir em mais 512 GB, via cartão SD.

Tudo sem fio

Uma das estratégias da Samsung é vender não apenas seus telefones, mas também acessórios com fones que podem armazenar músicas e também seus relógios inteligentes (smartwatches) que também chegam ao mercado em novas gerações. E para resolver a chateação de ter que carregar tudo na tomada o S10 conta com o mesmo sistema de indução sem fio dos carregadores. Ou seja, ele server de carregador sem fio para esses acessórios e também para outros telefones que permitem carregamento wireless.

E para quem não fique dúvida, ele também realiza chamadas telefônicas. Em breve vamos publicar o teste completo do Galaxy S10.

Versões e preços

Galaxy S10e (6 GB RAM e 128 GB de armazenamento) - R$ 4.299

Galaxy S10 (8 GB RAM e 128 GB de armazenamento) - R$ 4.999

Galaxy S10 (8 GB RAM e 512 GB de armazenamento) - R$ 6.199

Galaxy S10+ (8 GB RAM e 128 GB de armazenamento) - R$ 5.499

Galaxy S10+ (8 GB RAM e 512 GB de armazenamento) - R$ 6.699

Galaxy S10+ (12 GB RAM e 1TB GB de armazenamento) - R$ 8.999

(*) Jornalista viajou a convite da fabricante