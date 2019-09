Nos últimos anos, o Brasil tem ganhado espaço na industria de games, com a projeção de profissionais de desenvolvimento, design e estúdios. Games como “Horizon Chase” e “Oniken” são provas de que a indústria nacional vem se estabelecendo. Claro que é num ritmo bem mais lento que países como Canadá e Polônia, mas os projetos tupiniquins estão vingando.



De olho no potencial dos profissionais brasileiros, a Xbox Brasil, braço tupiniquim da divisão de jogos da Microsoft, lançou na última semana o “Concurso Cultural de Fan Art”. Trata-se de um projeto que permite que designers produzam ilustrações referentes a cinco títulos independentes para Xbox, desenvolvidos no Brasil. São eles: “Keen”, “Spaceline Crew”, “Aritana 2”, “Dandara” e “Dandy Ace”



“Há alguns anos começamos o engajamento com a comunidade de desenvolvedores no Brasil. É uma satisfação enorme poder contribuir para o desenvolvimento desse ecossistema. Já fizemos grandes avanços desde o lançamento do primeiro título brasileiro para Xbox em setembro de 2015 e temos boas expectativas para o futuro. Sem dúvida, continuaremos dando apoio a comunicação destes parceiros”, comenta o gerente sênior de Xbox Brasil, Bruno Motta.



Para participar, o ilustrador terá produzir uma peça com medidas 42 cm x 29,7 cm, ele poderá abordar personagens, cenas, temas ou outros elementos do universo do jogo escolhido. É preciso que o artista compartilhe as suas ilustrações no perfil pessoal do Twitter, Facebook ou Instagram marcando a hashtag #XboxBRFanArt, lembrando que o perfil deve ser aberto ao público para que estejam concorrendo a um console Xbox One X e assinaturas anuais do Xbox Game Pass Ultimate. As postagens devem ser feitas até o dia 22 de outubro.



A Xbox Brasil escolherá os dez melhores trabalhos e abrirá votação popular nas redes sociais de Xbox Brasil. Os três primeiros colocados serão impressos e presenteados como brindes na Brasil Game Show 2019. O vencedor do concurso receberá um Xbox One X, já o segundo e terceiro lugares, respectivamente, levarão para casa um ano de assinatura do Xbox Game Pass Ultimate, serviço de assinatura de jogos da Xbox.



Game ‘Gears 5’ evolui sem perder a essência e atrai milhares de jogadores na estreia



Todo console tem uma franquia que marca sua geração. E quando se pensa em Xbox 360, é impossível não pensar em “Gears of War”, game lançado junto com o console, em 2006, que tinha como objetivo mostrar o poder de fogo do aparelho da Microsoft. Agora, no fim da linha da geração One, a Microsoft publica o quinto episódio da série.



Mas a chegada tardia não comprometeu o desempenho de “Gears 5”. De acordo com a Microsoft, o game arrebanhou três milhões de jogadores no fim de semana de estreia. Segundo a MS, é o melhor desempenho desde de 2012, quando a empresa publicou “Halo 4”, ainda no Xbox 360.



“Gears 5” traz um novo contexto para a franquia. Com uma nova personagem que assume o protagonismo da série. Kait Diaz tem a companhia de Marcus Fenix, que atua como NPC.



O game mantém seu foco no estilo tiro em terceira pessoa, mas inclui elementos de exploração que o tornaram menos linear. Ou seja, o gameplay evoluiu, sem perder sua essência. Fato é que, sua classificação de usuários no indexador de notas, Metacritic, foi de 8,7 pontos. Numa escala de 0 a 10. Disponível para PC, Xbox One e Xbox One X, o “Gears 5” tem preço sugerido de R$ 2xx. (M.R.)