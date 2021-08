Quem nunca deixou um joguinho, uma rede social ou até mesmo um filme escondido numa aba atrás do Word durante o expediente que atire a primeira bolinha de papel. Durante nossas rotinas, sempre surgem pequenas distrações na tela do computador. Agora imagine poder acessar seus serviços de streaming, com qualidade 4k, ou deixar o PS4 junto do desktop?

Pois é, a Samsung resolveu ampliar as funções do monitor, que nos últimos 40 anos foi apenas uma extensão do desktop. Não se trata de um passe para a “morcegação”, mas uma solução para aliar lazer e trabalho em pequenos ambientes.

TELA ÚNICA – O Samsung Smart Monitor chega ao mercado brasileiro por R$ 1,9 mil para funcionar como estação de trabalho e lazer ao mesmo tempo

A Samsung acaba de lançar no Brasil o Smart Monitor, um equipamento que dispensa o uso do PC e (de certa forma) a televisão. Isso porque ele conta com caixas de som próprios, processador, sistema operacional próprio, resolução 4k, além de conexões Bluetooth, Wi-Fi e NFC.

Na prática, significa que ele conta com diversas aplicações de streaming, como Netflix, Disney Plus e Apple TV, dentre outros.

Papeis distintos

Com tela de 24 polegadas, os executivos deixam claro que ele não é um substituto do televisor. “É um equipamento projetado para ser utilizado próximo do usuário, diferentemente da TV, que fica a uma distância maior. O que ele faz é agregar funções de lazer e trabalho num único equipamento”, comenta a gerente de Produto de Monitores, Marina Correia.

Segundo a marca sul-coreana, o equipamento foi desenvolvido para atender ao consumidor que passou a trabalhar em casa e não tem espaço para uma estação de trabalho e um local de lazer. Mas essa praticidade não sai barato. O Smart Monitor tem preço sugerido de R$ 1,9 mil, ou seja, é cerca de R$ 1 mil mais caro que um modelo convencional e custa quase o mesmo que as smart TVs de acesso, com tela de 32 polegadas.

Conectividade

Outro barato desse equipamento é sua conectividade. Com Microsoft Office 365 instalado, ele permite acessar arquivos do usuário sem a necessidade do computador. Basta conectar mouse e teclado sem fio e começar a trabalhar. Ele também permite espelhamento de tela de dispositivos Galaxy, assim como usar o celular como track pad (aquele superfície do notebook que faz o papel do mouse) e até mesmo acessar outros computadores via acesso remoto.

Mas é claro que se pode plugar um desktop, notebook e consoles. Ele conta com duas portas HDMI. Assim, dá para deixar o PC e o PlayStation lado a lado. Na hora da pausa, é só pegar o joystick. Ele ainda conta com controle remoto igual aos televisores atuais da marca.

Definitivamente, eu não teria maturidade para ter um desses na minha mesa.

