Com a queda da temperatura, uma bebida quente sempre cai bem, não é mesmo? Aproveitando que nesta quarta-feira (7) é celebrado o Dia Mundial do Chocolate, o coordenador e professor do curso de gastronomia das Faculdades Promove Jackson Cabral, ensina como fazer um chocolate quente com poucos ingredientes e de forma simples para adoçar o dia e aquecer o coração durante esses dias frios.

Ingredientes:

180g de chocolate ao leite

100g de chocolate branco

50g de chocolate em pó ou cacau

180 ml de leite

180ml de creme de leite

Modo de fazer:

Ferva uma parte do chocolate em pó e o chocolate ao leite até homogeneizar misturando bem. No final, finalize com a outra parte do achocolatado acrescentando o chocolate branco. Agora é só saborear!

(*) Especial para o Hoje em Dia

