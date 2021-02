O reality universitário Mentes do Futuro, que dará bolsas de até 100% em cursos das faculdades Kennedy e Promove, chega à reta final, nesta sexta-feira (19), para os candidatos da graduação em Gastronomia. Os selecionados concorrem a 100 pontos, distribuídos entre análise de jurados e votação na internet.

Como explica o coordenador do curso de Gastronomia da Faculdade Promove, Jackson Cabral, os 50 participantes selecionados para esta etapa desenvolveram receitas próprias, que têm em comum o requisito de levarem quatro ingredientes das empresas parceiras, Nestlé e Ajinomoto.

“Os pratos serão servidos pelos candidatos, cada um em seu horário, e os jurados fazem a degustação e a avaliação, com base nos critérios de apresentação, autenticidade, criatividade, sabor, aroma, higiene e manipulação de alimentos”, explicou.

O júri técnico é formado pelo ex-participante do programa de TV Bake off Brasil, do SBT, e professor de confeitaria Alexandre Palione; da especialista em culinária contemporânea, mediterrânea e asiática, a professora Cidinha Lamounier; e do empresário Wallace Amaral, da WA Dolmas, fábrica de uniformes especializada em gastronomia.

Os jurados distribuirão até 60 pontos aos participantes, nesta sexta. A partir deste sábado (20), até segunda-feira (22), os concorrentes terão outros 40 pontos distribuídos, de acordo com quem tiver as maiores votações no site oficial do reality.

Oportunidade

A autônoma Débora Cançado, de 37 anos, foi a primeira candidata a apresentar o prato, na manhã desta sexta. Ela, que serviu uma batata sauté gratinada ao molho branco, viu no reality universitário uma forma de se especializar na área de gastronomia.

A participante atua em um trailer de cachorro-quente, mas não tem condições de custear a graduação.

“É meu sonho. Minha mãe era salgadeira e eu acho que herdei dela essa paixão. Eu gosto dos sabores, mas não tenho a técnica. A faculdade para mim seria maravilhosa”, contou.

Assista ao vídeo com Débora, onde ela fala sobre o nervosismo por participar do reality:

Confira galeria de imagens: